Sposi da record a Montebelluna: 70 anni di matrimonio per Luigi e Settima

Domenica scorsa a Guarda di Montebelluna si è celebrata una grande feste per celebrare il 70esimo anniversario di matrimonio di Settima Mazzonetto e Luigi Cervi. I coniugi si erano sposati il 27 agosto del 1949 e domenica abbiamo festeggiato con tutta la famiglia, sei figli,dieci nipoti e ben tredici pronipoti.

Per l'occasione una carrozza trainata da cavalli bianchi li ha portati in chiesa per la Santa Messa e poi a festeggiare. Per l'occasione i nipoti hanno scritto una lettera che volentieri pubblichiamo.