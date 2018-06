Inaugurato a Montebelluna il Thun Caffè

MONTEBELLUNA Più di 1000 persone all’inaugurazione ufficiale di THUN Caffè a Montebelluna, giovedì 28 giugno in occasione della Notte Bianca. Taglio del nastro con il Presidente di THUN Spa Peter Thun, l’Amministratore Delegato Paolo Denti, il Sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, la madrina & special guest Bianca Atzei, la Medaglia d’Oro Olimpico di Spada a Pechino 2008, Matteo Tagliariol. A seguire l’esibizione di Bianca Atzei, che ha cantato alcuni estratti del suo repertorio, per l’entusiasmo del pubblico di Montebelluna. Bianca ha poi chiamato sul palco a sorpresa una coppia di fidanzati di Montebelluna, Lucrezia e Nicolò, a cui ha dedicato il suo brano d’amore “Ora esisti solo tu”. Tantissime le richieste di selfie e autografi per la cantante milanese di origini sarde, protagonista di due edizioni del Festival di Sanremo. Ha concluso la serata l’esibizione di una cover band.

THUN Caffè, aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.30, è un luogo dove non solo si mangia e si beve, ma si vive anche un’esperienza di shopping unica, grazie al corner dedicato all’esposizione e alla vendita di moltissimi articoli e idee-regalo firmate dal noto brand altoatesino. Un angolo di Alto Adige trasportato nelle nostre città, per concedersi una dolce pausa caffè, una gustosa merenda o un apericena in un ambiente tipico e rilassato.

“Obiettivo principale quello di porre il cliente al centro dell’attenzione e al centro della relazione con il brand - afferma Paolo Denti, Amministratore Delegato di THUN Spa - creando un processo di fidelizzazione alla marca che si incentiva e si rafforza attraverso una relazione più diretta e diversa con il consumatore, all’esterno del tradizionale contesto del punto vendita. Le prospettive vengono dunque allargate, nuovi aspetti del rapporto cliente/marca vengono sottolineati, rivisti e ridefiniti. Una struttura così ibrida consente una consumazione nel senso più stretto della parola, ma anche una possibilità di interazione, vivendo più esperienze differenti nello stesso momento.” “Non bisogna pensare a un’iniziativa di pura immagine - continua Paolo Denti - il THUN Caffè è un progetto distributivo forte, destinato ad avere una propria identità e redditività, capace di attrarre nuovi target e aprirsi ad un nuovo pubblico, anche maschile.” Il Thun Caffè di Montebelluna inoltre, si distingue per lo splendido dehor che si affaccia sulla piazzetta antistante lo shop, oltre che per il design tipicamente altoatesino, dal tocco decisamente innovativo.