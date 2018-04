Primavera del Prosecco Superiore: ecco la 29^ Mostra del vino Verdiso

MIANE Sarà Combai ad ospitare il prossimo appuntamento della Primavera del Prosecco Superiore nella splendida cornice delle Prealpi trevigiane. Dal 4 al 13 maggio, infatti, si terrà “è Verdiso”, 29a Mostra del vino Verdiso, vitigno autoctono della Pedemontana trevigiana. La Mostra di Combai, come consuetudine, proporrà un ricco programma di eventi incentrati su questo vino, declinato in cinque tipologie: tranquillo, frizzante, frizzante “con fondo”, spumante e passito.

Gli eventi inizieranno domenica 6 maggio con “Sbecotando”, camminata all'aria aperta con pranzo in sette punti degustazione dove assaggiare squisitezze del territorio tra cui pane e crema marroni di Combai, fagioli di Lamon IGP in menestron e spiedo. Alla fine del percorso, dopo aver conosciuto dal vivo l'arte della falconeria con un addestratore esperto, l'intrattenimento sarà garantito con musica e birra fino a tarda serata. Lunedì 7 maggio seguirà “Il Verdiso e l'Asparago Bianco di Cimadolmo IGP”, cena a base di asparagi abbinati alle diverse tipologie di Verdiso IGT. Il 9 maggio i visitatori potranno invece scoprire le proprietà delle erbe spontanee durante “Il prato è servito”, cena con menù a base di erbe selvatiche e aromatiche.

E nel centenario della Prima Guerra Mondiale, anche Combai ricorderà questa pietra miliare della storia europea: il 12 maggio si terrà “Un sorso di natura”, suggestiva passeggiata con degustazione tra boschi di castagni, borghi antichi e vigneti che furono teatro della Grande Guerra. Domenica 13 maggio è in programma “Nordic walking del Verdiso”, escursione di circa 8 km per respirare aria pulita tra le colline e i boschi di Combai. Nel pomeriggio dello stesso giorno i più piccoli potranno conoscere le erbe primaverili con l'evento “A teatro passeggiando nel Bosco Incantato” dove i bambini si divertiranno con giocolieri, racconti, spettacoli e laboratori.

Nel frattempo proseguono altri due eventi della Primavera del Prosecco Superiore: Refrontolo ospita la “49a Mostra dei Vini” che il 6 maggio accoglie il 2° Palio Nazionale delle Botti “Città del Vino”, curiosa e divertente competizione a squadre in cui si deve far rotolare una botte da 500 litri lungo un percorso massimo di 1500 metri attraverso le vie della Città del Vino. Sempre il 6 maggio, a Vittorio Veneto, “Vini in Loggia” accanto alle degustazioni, offrirà un tour nelle colline a cura di Prosecco Hills, in cui si potranno scoprire paesaggi mozzafiato grazie alle mountain bike a pedalata assistita.

“SCATTA… LA PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE NEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA"

Nel centenario del primo conflitto mondiale,la Primavera del Prosecco Superiore renderà omaggio alla ricorrenza, dedicando il Concorso Fotografico proprio alla Grande Guerra, che qui ha avuto il suo scenario più importante. Attraverso le fotografie, lo spettatore dovrà far emergere il rapporto tra il territorio e questo capitolo della storia italiana. Modalità di iscrizione e regolamento del concorso sono a disposizione al sito ufficiale dell’evento.

NON SOLO ENOGASTRONOMIA

Tante le iniziative culturali in programma, grazie alla collaborazione con la Gipsoteca Canova di Possagno, il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e la Mostra “Teodoro Wolf Ferrari” a Palazzo Sarcinelli a Conegliano. Tutti i visitatori delle Mostre del Vino potranno infatti ritirare un buono per l’ingresso ridotto ai Musei, da utilizzare nei mesi della Rassegna.

PASSEGGIATE NELLA STORIA

Ad un secolo dalla Prima Guerra Mondiale, Primavera del Prosecco Superiore propone una serie di passeggiate guidate sul tema della Grande Guerra, in compagnia delle guide autorizzate delle associazioni NaturalMente Guide e Prealpi Cansiglio Hiking. Un modo diverso e coinvolgente per ripercorrere la storia di questi luoghi.