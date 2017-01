Boom di visitatori per gli impressionisti a Treviso: mostra prorogata fino al 1 maggio

TREVISO Con quasi 120.000 visitatori nei primi 77 giorni di apertura, e ancor di più l'enorme successo nel periodo natalizio con oltre 34.000 visitatori in sole due settimane, la mostra trevigiana "Storie dell'impressionismo" è l'esposizione d'arte più visitata in Italia durante queste ultime settimane.

Un risultato strepitoso per la città di Treviso e soprattutto per lo staff di Linea d'ombra, a cui va riconosciuto il merito di aver portato ancora una volta la grande Arte in centro città. Per festeggiare questo incredibile traguardo, il curatore Goldin, insieme ai suoi collaboratori, ha deciso di prorogare l'apertura della mostra fino al prossimo 1 maggio. Inoltre, l'orario del venerdì e del sabato è stato portato definitivamente a quello così positivamente sperimentato durante le recenti festività natalizie, per cui dalle 9 alle 20, con chiusura della biglietteria un'ora prima. Per prenotare biglietti e visite guidate anche nelle date appena aggiunte, che vanno dal 18 aprile all'1 maggio, sara possibile contattare il call center della mostra al numero fisso 0422 429999. Oltre alla splendida esposizione dedicata agli impressionisti, sono state prorogate anche le altre due mostre all'interno del museo di Santa Caterina: "Tiziano Rubens Rembrandt. L'immagine femminile tra Cinquecento e Seicento" e "Da Guttuso a Vedova a Schifano. Il filo della pittura in Italia nel secondo Novecento". Un tris di mostre imperdibile che hanno trasformato Treviso in uno dei poli artistici più importanti d'Italia.