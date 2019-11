Lego in mostra a Treviso: migliaia di mattoncini per una città ecosostenibile

La nuova mostra ideata da Lab e organizzata da Giuliamaria e Gianmatteo Dotto Pagnossin si presenta per la prima volta su panorama nazionale con una grande città ecologica dove vige l’economia green: ogni tetto di ogni palazzo non manca di pannelli fotovoltaici e alberi verdi in grado di “mangiare” CO2, si effettua la raccolta differenziata e si pone massima attenzione a ogni processo anti - smog. Le auto si muovono con energia elettrica, gli abitanti si spostano per lo più in bicicletta o tramite mezzi pubblici e nulla, nella nuova città di LAB, rischia di inquinare o danneggiare l’ambiente circostante. Il tutto rappresentato unicamente con i mattoncini LEGO®, parte della collezione privata di Wilmer Archiutti, catalogata come una delle più grandi d’Europa.

Eco City Lab vuole partire come sempre dal capoluogo della Marca, una prassi d’obbligo e d'emozione per l’organizzazione intera in quanto la città di Treviso è sempre stata il punto di partenza di ogni grande progetto ideato dal team di costruttori di diorami LEGO®. Per fare un esempio, City Booming, la città LAB da oltre 7 milioni di mattoncini, dopo il suo debutto a Treviso nel 2015 ha riscosso l’interesse di grandi città italiane che l’hanno voluta ospitare, tanto da essere stata protagonista del natale Milanese nel 2017 contando quasi 30.000 visitatori in poco più di un mese. Stessa sorte a Bologna, lo scorso anno: presso l’Ex Chiesa di San Mattia, il diorama ha attratto oltre 25.000 visitatori nel solo periodo natalizio. Ora, City Booming si trova presso l’Arengario di Monza, riscuotendo già un ottimo successo di pubblico. La mostra si terrà dal 14 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020 presso Lungosile Mattei 29, nel centro di Treviso.