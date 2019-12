La mostra dei Lego colora la stazione delle corriere: sconti per gli abbonati Mom

Dalla partnership tra Mom Spa, Eco City Lab e Giulia Maria Dotto Comunicazione nasce un’occasione di rilancio per gli spazi degradati che circondano l’autostazione ex Siamic in Lungo Sile Mattei a Treviso. Da giorni fervono i preparativi per l’inaugurazione della prima nazionale di Eco City Lab, che si terrà il 14 dicembre.

Sarà una straordinaria città realizzata con milioni di mattoncini Lego, ispirata alla sostenibilità ambientale, dove energie rinnovabili e mobilità pubblica sono protagoniste. Mobilità di Marca Spa, azienda del trasporto pubblico della provincia di Treviso, ha scelto subito di sposare l‘iniziativa, sia per i valori a cui si ispira sia per l’occasione di rivitalizzazione dell’autostazione. Mom sarà infatti partner dell’installazione che nella passata edizione trevigiana ha registrato 20mila ingressi, contribuendo direttamente alla riqualificazione di uno spazio urbano da tempo in abbandono. Dopo la chiusura della biglietteria della società La Marca parte dello stabile ex Siamic era infatti vuoto. Oggi invece colore e creatività hanno dato un nuovo aspetto agli spazi a sud dell’autostazione, contribuendo a migliorarne la fruibilità per migliaia di persone che ogni giorno la utilizzano e l’attraversano.

«Abbiamo scelto di contribuire al progetto che si rivolge soprattutto ai giovani per un intervento che non si concluderà il 26 gennaio ma rimarrà nel tempo. D’altra parte – sottolinea il presidente Mom, il dottor Giacomo Colladon - non possiamo che ringraziare gli organizzatori per averci coinvolto e per aver concesso ai nostri abbonati l’ingresso ridotto. Dopo le positive esperienze del cinema a 3 Euro ogni venerdì al Cinema Corso di Treviso e la mostra Natura in posa scontata del 50%, questa nuova iniziativa dimostra come sia possibile sostenere il trasporto pubblico in maniera intelligente. Il nostro obiettivo è far sì che l’abbonato Mom possa godere di sempre maggiori benefici, trasformando la tessera abbonato in una “carta Treviso” cui saranno legati servizi cittadini e agevolazioni. Proseguiremo quindi nel fare rete con il territorio premiando chi sceglie la mobilità collettiva e, rinunciando all'auto, riduce l’impatto ambientale e migliora la vivibilità urbana». Tutti gli abbonati Mom potranno visitare Eco City Lab dal 14 dicembre al 26 gennaio, con ingresso ridotto a 5 Euro dal lunedì al venerdì (festivi esclusi).