Trovare l'amore al museo con un'app: a Treviso arriva Muzing

Dal 15 febbraio 2020, giorno di San Faustino o festa dei single, anche il Museo nazionale Collezione Salce arriva su Muzing, la nuova piattaforma social nata per incontrarsi in base ai propri interessi artistici e intellettuali.

A Treviso l’anima gemella si potrà trovare tra colorate affiche e locandine pubblicitarie: il museo è il primo in città e provincia ad approdare alla social app culturale. Per i visitatori l'iscrizione a Muzing è gratuita e molto intuitiva. Permette anche di ricevere offerte esclusive ad eventi e di rimanere aggiornati sulle proposte culturali del territorio. Per l’occasione, sabato 15 febbraio, il Museo invita i single a festeggiare insieme la loro festa visitando la mostra “Colore come illusione” dalle 10 alle 18: potranno scegliere l’affiche che più li rappresenta, farsi un selfie, scrivere il proprio slogan e condividere l’esperienza sulla pagina Facebook del museo. Gli hashtag da utilizzare sono #collezioneSalce #findyourcolour #findyourfriend. Le foto verranno tutte pubblicate e... chissà che San Faustino diventi San Valentino!