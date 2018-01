"Napoli amore mio": la lettera d'amore di Valeria Genova diventa un libro

TREVISO Aveva totalizzato quasi cinquantamila "Mi Piace" con un singolo post fotografico pubblicato sul suo profilo Facebook. Una lettera d'amore dedicata alla città che stava per abbandonare e che, in pochi mesi, le avrebbe cambiato per sempre la vita.

Il 3 agosto del 2017 resterà una data indimenticabile per la scrittrice trevigiana Valeria Genova che, grazie al successo delle sue parole dedicate a Napoli, ha vissuto un anno ricco di soddisfazioni e ha iniziato il 2018 con una notizia ancor più sorprendente. Partendo dalle emozioni del post scritto sul suo profilo Facebook, la trevigiana Valeria ha infatti deciso di scrivere un libro che raccontasse la sua esperienza e il suo rapporto con il capoluogo partenopeo: dall'arrivo in città fino alla lettera che le ha cambiato la vita. Sono bastate poche settimane per mettere insieme l'idea del libro-racconto e scrivere una storia che oggi è pronta a debuttare in tutte le librerie d'Italia. Ben tre case editrici si sono proposte in questi mesi per pubblicare "Napoli amore mio" ma Valeria, che nel frattempo si è trasferita a Roma con il marito e la figlioletta Clarissa, non ha avuto dubbi nello scegliere la casa editrice napoletana Graus. Il libro debutterà in libreria il 15 gennaio, ma chi lo vuole può già preordinare l'opera sui negozi digitali Feltrinelli, Amazon e Hoepli. Un successo tanto atteso quanto straordinario che ha portato la giovane trevigiana a vivere un sogno lontano dalla sua terra d'origine, scoprendo così una nuova casa anche a migliaia di chilometri di distanza dalla sua Treviso.