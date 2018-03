"Napoli amore mio": la trevigiana Valeria Genova presenta al pubblico il suo libro

TREVISO Lunedì 19 marzo, alle ore 17:00, la scrittrice trevigiana Valeria Genova, all'esordio letterario con “Napoli, amore mio. Un viaggio oltre il pregiudizio”, presenterà per la prima volta al pubblico il suo libro nato dall'incredibile post che l'autrice aveva scritto su Facebook quest'estate prima di lasciare il capoluogo partenopeo,

La presentazione è stata organizzata nella sala Nugnes del consiglio comunale di Napoli in Via Verdi, 35. All'evento, promosso dal comune di Napoli, interverranno anche Luigi Felaco (Presidente della commissione scuola del Comune di Napoli), Francesco Paolantoni, attore e autore della prefazione e il giornalista Alessandro Iovino. Una grande manifestazione d'amore nata da un atto di profondo coraggio. Valeria aveva iniziato il suo diario di bordo a Treviso, quando Napoli era per lei ancora una meta sconosciuta e piena di stereotipi negativi nel suo immaginario. Dopo averci vissuto per due anni, in una lettera d’amore pubblicata sul suo profilo Facebook, allo schiarirsi del giorno della sua partenza definitiva verso Roma, è arrivato il successo tanto inaspettato quanto clamoroso. Il post che aveva ottenuto così tanti apprezzamenti è diventato ora un libro scritto con lo scopo di consigliare ai lettori ad andare oltre i pregiudizi, quelli che abbiamo tutti ovunque andiamo e chiunque ci troviamo di fronte, e raccontare solo il conforto dell’esistenza chiassosa, scalpitante e appassionata che Napoli sa regalare così spontaneamente. Valeria Genova si è innamorata inaspettatamente, perdutamente della figlia del Vesuvio, ed è ora pronta a raccontarne l’essenza empatica che la rende unica. Dopo la presentazione di Napoli la scrittrice trevigiana sarà in giro per l'Italia con il suo libro edito da Graus editore e molto presto dovrebbe annunciare una data di presentazione anche nella sua amata città natale, quella Treviso che dopo averla vista crescere si prepara a riaccoglierla a braccia aperte.