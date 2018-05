Il National Geographic Channel sbarca in Veneto e la Marca offre il suo miglior Prosecco

VALDOBBIADENE Il National Geographic Channel sbarca in Veneto per scoprire il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche. E per l’occasione si avvale della collaborazione di Jesusleny Gomes, la camminatrice che tra dicembre e aprile ha girato l’intera Regione a piedi, creando un vero e proprio fenomeno social.

L’imprenditrice brasiliana di nascita ma veneta d’adozione ha toccato durante il suo cammino “Su 2 Piedi” tutti e 574 i comuni del Veneto: un’esperienza fantastica che l’ha portata a scoprire luoghi magnifici e a incontrare tante persone, che le hanno raccontato storie straordinarie e fatto conoscere tradizioni secolari. Durante il suo viaggio ha condiviso tutti i suoi spostamenti con quasi 20mila fedelissimi amici che la seguono giornalmente sulla sua pagina Facebook e ha attirato l’interesse della stampa locale e nazionale. La sua impresa è stata menzionata centinaia di volte sui quotidiani, sia sulla carta stampata che sul web, e Jesusleny è stata invitata diverse volte sia in televisione che in radio per raccontare la sua avventura, arrivando addirittura a essere ospite della trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro” sulla Rai.

Il grande interesse dei media e l’entusiasmo generato sui social hanno attirato l’attenzione di una producer che lavora per uno show televisivo chiamato “La dolce vita con David Rocco”. Il protagonista della serie è appunto David Rocco, uno chef canadese di origini italiane famoso in tutto il mondo, dal momento che la sua produzione va in onda sul canale Nat Geo People in più di 150 paesi. Le dirette video che Jesusleny ha condiviso sui social sono piaciute a tal punto da convincere David e soci a chiedere proprio alla camminatrice brasiliana di collaborare per la realizzazione di alcune puntate del suo show in Veneto. La Gomes ha accettato con entusiasmo e si è subito offerta di supportare l’intera troupe del programma per portarli alla scoperta del territorio, della sua gente e delle sue meraviglie enogastronomiche.

Visto che la prima puntata del programma si doveva svolgere a Venezia, ha contattato la famiglia Bognolo, l’ultima famiglia di moecanti (pescatori di moeche) ancora attiva alla Giudecca, che aveva conosciuto durante la sua avventura “Su 2 Piedi”. Così il 17 maggio David e la sua troupe, in compagnia di Jesusleny, sono saliti a bordo del bragozzo “La rosa dei venti” e si sono diretti nelle zone di pesca tradizionali, a ridosso dell’isola della Giudecca, per pescare e cucinare le moeche: un tipico granchio della laguna di Venezia, senza guscio, che rappresenta uno dei prodotti più' prelibati e ricercati della gastronomia locale. Il buon David all’interno del suo programma prende sempre parte alla vita locale non solo attraverso i suoi deliziosi piatti ma anche partecipando alle attività del luogo in cui vive: l’esperienza sul bragozzo è stata quindi perfetta e ha contribuito a promuovere un nuovo turismo slow nella laguna di Venezia.

Dal momento che il Veneto è tra le principali regioni produttrici di vino, Jesusleny ha coinvolto per l’occasione anche uno dei prodotti più conosciuti e apprezzati a livello internazionale, il Conegliano Valdobbiadene DOCG. Tommaso Razzolini, Assessore al turismo di Valdobbiadene, ha appoggiato immediatamente l’iniziativa e ha colto velocemente l’opportunità di promozione del territorio, fornendo per la giornata alcune bottiglie del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene DOCG. Il profumo fruttato e il gusto unico del Prosecco Superiore si è sposato alla perfezione con il pesce appena pescato, per la grande gioia di David Rocco. Il tour di David in Veneto non si è concluso con la giornata in laguna: nei prossimi giorni proseguirà a Verona, dove Jesusleny ha mediato un simpatico incontro con alcuni artisti della Lirica di Verona e anche con il poliedrico artista Marco Ongaro, e si concluderà poi sulla sponde del lago di Garda, nel comune di Bardolino.