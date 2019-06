Astronave aliena atterra a Ca' Tron: il video fa il giro del web

Cosa accadrebbe se, tutto ad un tratto, un'astronave aliena precipitasse sulla Terra? Se l'era chiesto, nel 1938, il geniale regista Orson Welles che aveva seminato il panico negli Stati Uniti d'America leggendo alla radio la storia di una finta invasione extraterreste tratta dal romanzo "La guerra dei mondi" di Herbert George Wells.

A quasi un secolo di distanza i ragazzi di BigRock Red, specializzati nella creazione di effetti speciali per il cinema, hanno provato a immaginare uno scenario simile in un brevissimo video-teaser realizzato in poco più di un mese di lavoro, ritagliandosi un po' di spazio tra una consegna e l’altra dei loro richiestissimi lavori. Un esperimento divertente, nato dalla voglia di provare a fare qualcosa di diverso rispetto al classico video in full CG, dove i ragazzi hanno potuto sperimentare tecniche di integrazione 3D di alto livello, cercando di rendere tutto il più simile possibile ad un blockbuster di qualità. Ca' Tron, la frazione di Roncade che ospita la sede della scuola, è stata trasformata in un vero e proprio set fantascientifico con atmosfere apocalittiche e l'inquietante immagine di un'enorme navicella caduta proprio sulla facciata dell'accademia. Nell'epoca di internet il video non ha creato, ovviamente, nessun allarmismo, com'era successo invece nel 1938 per il racconto di Orson Welles. Poche ore dopo aver pubblicato il video di "The Unknow" sui loro canali social, il team di BigRock ha svelato con un nuovo video anche le tecniche con cui hanno realizzato la loro personalissima invasione aliena in provincia di Treviso. Ennesima dimostrazione di come passione e grandi competenze tecniche continuino a essere i veri motori di una delle realtà creative più interessanti della provincia di Treviso.

Qui sotto il video-teaser di "The Unknown"