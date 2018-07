Incredibile a New York: una bottiglia di Prosecco DOC va all'asta per ben 4.500 dollari

VALDOBBIADENE Una bottiglia di Prosecco DOC, protagonista dell’asta di beneficienza, è stata valutata durante la serata presenziata anche dal Direttore del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Luca Giavi. La bottiglia, unico esemplare nel suo genere, dipinta dai ragazzi colpiti dalla sindrome di Down, è stata battuta all’asta dalla star Bill O’Brien, atleta di football americano ed influencer che conta 45 milioni di follower su Instagram, per la modica cifra $ 4.500, somma che sarà totalmente devoluta in beneficenza alla Fondazione Vite Vere Down Dadi di Padova.

Dopo la presentazione al Fancy Food di New York, Wellny ha stregato Manhattan. Nel prestigioso quartiere di Tribeca, nell’esclusivo ristorante «Tutto il giorno» di Gabby Karan, figlia della celebre stilista americana Donna Karan, Wellny si è qualificato come portavoce italiano del nuovo trend salutistico e sostenibile. “Mozzarella, ricotta e spalmabili senza latte” e privi di allergeni sono stati, interpretati attraverso le pizze salutistiche del pluripremiato pizzaiolo gourmet Denis Lovatel (per 'Pizza e Prosecco' che è la campagna internazionale avviata dal Consorzio Prosecco Doc proprio a partire dagli States con molteplici iniziative) che ha creato la serata a 4 mani con Agostino Petrosino, executive chef del ristorante.

Denis ha presentato il suo nuovo concept di pizza salutistica caratterizzato da farine ricche di fibre, vitamine e proteine naturali, arricchite per l’occasione dai “formaggi” vegetali Wellny, regalando al piatto più famoso della tradizione gastronomica italiana una nuova idea “gourmet-salutistica”. All’evento hanno partecipato autorità, giornalisti, star, influencer e opinion leader del settore, italiani ed internazionali come Food God, influencer americano del settore food da 2.7 milioni di follower, nonché il calciatore italo-americano Giuseppe Rossi. Un evento, dunque, che ha mostrato le numerose sfaccettature del benessere italiano. Un’occasione che ha regalato a tutti i presenti un’innovativa rivisitazione di gusti e sapori legati indissolubilmente alla nostra tradizione, che ha ribadito il primato dei nostri vini e della nostra cucina, che ha celebrato i valori della genuina convivialità tipica della nostra cultura.