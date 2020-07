Noi siamo Treviso: al museo Bailo le foto di oltre 500 trevigiani

Sono stati più di 500 i trevigiani che hanno voluto farsi immortalare sotto la Loggia dei Cavalieri dal 7 al 13 luglio per l’iniziativa "Noi siamo Treviso". Un’adesione trasversale che ha visto posare per un ritratto persone di tutte le età.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un’esperienza straordinaria arricchita dalla partecipazione dei ragazzi del Liceo Artistico, che hanno fornito un supporto fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa, che ha visto il fotografo Giovanni Vecchiato allestire un vero e proprio set per rendere viva l’essenza dell’essere trevigiani. I 532 ritratti rappresentano altrettante storie: ogni persona sotto la Loggia ha potuto raccontare qualcosa di sé per ottenere un’espressione più naturale possibile che tracciasse la sua unicità. Sono stati fotografati lavoratori a fine turno ed eleganti signore che indossavano l’abito da sera per l’occasione, i bambini prima preoccupati e poi divertiti dal lampeggiare del flash, ragazzi che cercavano il ritratto iconico. Dal 17 luglio al 16 agosto si potranno apprezzare i foto-ritratti in mostra al Museo Bailo. L’evento inaugurale si terrà alle 18 di venerdì, sempre nel polo museale. A mostra terminata, ognuno potrà ritirare gratuitamente il proprio ritratto nella sede di Banca Generali. Il progetto beneficia dell’importante sostegno di Banca Generali e si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per l'Advar.