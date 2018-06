Nuova vita per le Grotte del Caglieron: nel percorso anche una caverna mai vista prima

FREGONA Un nuovo percorso ad anello per visitare le magnifiche Grotte del Caglieron sarà visitabile a partire da venerdì 15 giugno. Dopo un inverno di grandi preoccupazioni a causa del maltempo e del continuo spostamento dei lavori, l'amministrazione comunale di Fregona ha annunciato, nelle scorse ore, la fine del cantiere e l'inizio di una nuova stagione per le suggestive grotte trevigiane.

Il nuovo percorso, totalmente riqualificato, sarà privo di barriere architettoniche rendendo in questo modo accessibile la visita anche alle persone con problemi di mobilità. Una novità molto importante che servirà di sicuro ad aumentare il numero di visitatori diminuito di molto negli ultimi mesi a causa dei lavori in corso. Nelle prossime settimane è prevista anche la realizzazione di un parcheggio dedicato ai disabili. I lavori di messa in sicurezza delle passerelle non sono però stati gli unici nel grande complesso naturalistico delle grotte di Fregona. Oltre alla messa in sicurezza del sito sono iniziati anche i lavori per la costruzione di un nuovo Infopoint che andranno avanti per tutta l'estate. Il punto informativo sarà sostituito da una struttura provvisoria dove i visitatori potranno ricevere informazioni sulle grotte e rifocillarsi con un nuovo servizio di ristoro. All'inaugurazione del 15 giugno l'attesa più grande sarà però tutta per la presentazione di una nuova caverna, finora chiusa al pubblico, che sarà visitabile per la prima volta a partire dalle prossime settimane. Dopo un inverno di disagi, le grotte del Caglieron sono dunque pronte per tornare a essere uno dei luoghi di maggior interesse dell'estate trevigiana.