Al via la “Rassegna estiva cinema all’aperto” nelle frazioni di Oderzo. Primo appuntamento venerdì 2 agosto alle 21 nel giardino della scuola primaria Oberdan di Colfrancui: verrà proiettato “Un’estate in Provenza”, una commedia che fa sorridere il cuore. Il 9 agosto alle 21, agli impianti sportivi di Rustignè, “The most beautiful day”, Il giorno più bello, già campione d’incassi in Germania; il 16 agosto, sempre alle 21, agli impianti sportivi di Piavon, “La prima cosa bella”, di Paolo Virzì. L’ingresso alle tre serate è libero. Organizza l’assessorato alla cultura in collaborazione con Apcci, Associazione per la promozione del cinema itinerante e con il contributo della Regione Veneto.