Donna di corsa per la seconda edizione della "Notte rosa"

L’anno scorso ha debuttato con quattromila donne e donando un sostanzioso contributo alla LILT. Divertimento e solidarietà saranno gli ingredienti essenziali anche della seconda edizione della Notte Rosa, manifestazione podistica interamente al femminile in programma a Oderzo (Treviso) nella serata di venerdì 19 luglio. Organizzata dalla Nuova Atletica Tre Comuni in collaborazione con la LILT Delegazione di Oderzo e l’amministrazione comunale, la 2^ Notte Rosa si svilupperà, in notturna, su due percorsi della lunghezza di 5 e 8 chilometri. Partenza alle 20 Piazza Stefanel, non lontano dalla stazione ferroviaria, e arrivo nella suggestiva Piazza Grande, cuore di Oderzo.

Sarà un’occasione di incontro e divertimento che, anche quest’anno, si accompagnerà ad un importante progetto di solidarietà realizzato dalla Delegazione di Oderzo della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Parte del ricavato della 2^ Notte Rosa sarà infatti destinato all’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto dei malati oncologici ai luoghi di cura. La Delegazione di Oderzo della Lilt ha già in dotazione tre pulmini, ma la disponibilità di un quarto mezzo renderebbe più agevole il lavoro dei volontari. Tutte le iscritte riceveranno la maglietta ufficiale della 2^ Notte Rosa, ovviamente del colore femminile per eccellenza, e saranno invitate ad indossarla durante la corsa. Corsa e non solo, perché la manifestazione sarà a passo libero: molte donne la faranno camminando. Esserci, è la cosa più importante.

Le iscrizioni rimarranno aperte sino al 30 giugno, anche se gli organizzatori si riservano la possibilità di chiuderle al raggiungimento di quota 6.000. I numeri di chi ha prenotato la maglietta sono già importanti: le iscrizioni alla 2^ Notte Rosa in questi giorni hanno raggiunto quota duemila. Un ottimo risultato a un mese dall’evento. Oderzo, venerdì 19 luglio, promette emozioni. Emozioni in rosa.