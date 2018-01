Oliviero Toscani shock: la figlia Olivia lo accusa di maltrattamenti psichici

TREVISO Sta vivendo un periodo di forte esposizione mediatica il fotografo Oliviero Toscani che, dopo il rinnovato sodalizio con Luciano Benetton nella trevigiana Fabrica, si trova ora a dover rispondere di una notizia ben più grave che arriva direttamente dalla sua figlia primogenita, Olivia.

In una lettera recapitata nelle scorse ore al "Corriere della sera", la figlia del celebre fotografo ha contestato un'intervista fatta dal quotidiano milanese proprio a Toscani in cui il padre sosteneva di essere sempre stato un genitore onesto. "Niente di più falso" ha esordito la figlia più grande del fotografo. "Non vedo mio padre da quando avevo quindici anni e mi sono allontanata da lui per i continui maltrattamenti psichici e per i ricatti che costantemente manifestava con violenza e aggressività, sia contro di me, sia contro mia madre, Agneta, la sua prima moglie con cui ha avuto due figlie. Sin dalla separazione dei miei genitori l’ho sempre sentito imprecare contro di noi, bestemmiando, fino ad arrivare al limite inaudito di imprecare contro la nostra vita stessa". Accuse pesanti che ritraggono un uomo dal carattere burbero e complicato in una veste finora sconosciuta di padre-padrone. La risposta del fotografo non è ancora arrivata ma, se dovessero essere confermate, queste nuove voci non farebbero altro che aumentare il dibattito intorno a una figura altamente criticata come quella di Toscani.