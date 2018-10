Oliviero Toscani: due nuove foto per Benetton dedicate all'integrazione

I nuovi volti dell’Italia che studia e che lavora nelle immagini di Oliviero Toscani per United Colors of Benetton. La prima rappresenta un gruppo di studenti universitari di medicina. Tra loro ci sono una nigeriana, un’indiana, un ciadiano, un anglo-srilankese e un italo-nigeriano, che stanno studiando per dare il loro contributo all'interno del sistema sanitario nazionale.

La seconda foto ritrae un gruppo di professionisti. Ci sono un agente di polizia della questura di Enna, un assessore alla pubblica istruzione del comune di Scandicci, un sacerdote della provincia di Pavia, un imam di Roma e un medico e un avvocato di Milano. Le loro origini sono in Camerun, Senegal, Indonesia, Togo, Repubblica Democratica del Congo. Tutti lavorano per costruire un’Italia migliore. Le due foto sono parte di un progetto più ampio sull'integrazione, che United Colors of Benetton ha avviato l’autunno scorso con due foto di alunni che frequentano una scuola multietnica di Milano.

Gallery