Oltre 150mila euro saranno donati a "I bambini delle fate" di Castelfranco

Una cifra record è stata raggiunta per la raccolta fondi a favore di giovani con autismo e altre disabilità organizzata nei negozi Toys Center e Bimbo Store di tutto il territorio nazionale. Oltre 153.000 euro saranno devoluti a “i Bambini delle Fate”, l’impresa sociale che dal 2005 si impegna nella comunicazione sociale e nella raccolta fondi per migliorare la vita questi ragazzi e delle loro famiglie. Un risultato di solidarietà straordinario, realizzato soprattutto grazie al contributo di tutti i clienti di queste due storiche realtà, da sempre vicine ai bambini, e la conferma di una collaborazione importante nata tra i due leader nel mondo del giocattolo e dell’infanzia e “i Bambini delle Fate” per offrire un sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione a beneficio di bambini con autismo e altre disabilità. “Siamo straordinariamente contenti di questa collaborazione, un aiuto concreto per garantire un miglioramento nella vita di queste famiglie” afferma Franco Antonello, fondatore de I Bambini delle Fate. I 153.000 euro saranno utilizzati per la “Banca del Tempo Sociale” un’iniziativa creata da “I Bambini delle Fate” finalizzate all’inclusione. Nello specifico saranno selezionati dei ragazzi nelle scuole locali che vorranno aderire al progetto per trascorrere 2 ore di tempo a settimana insieme e creare nuovi legami all’interno di un progetto organizzato. Amedeo Giustini, CEO Prénatal Retail Group, a cui appartengono la catene Toys Center e Bimbo Store, sostiene con soddisfazione “Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto con le donazioni e desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con un contributo. Fare impresa nel sociale è importante. Nel nostro Gruppo lo facciamo attraverso i nostri negozi coinvolgendo i clienti. Il nostro lavoro è proiettato ogni giorno verso le famiglie che abbiamo l’ambizione di far crescere con noi, basandoci su valori come la passione, la generosità e la responsabilità, che associati all’altruismo dei nostri clienti sono fondamentali per sviluppare progetti come La Banca del Tempo Sociale.” Cristiano Flamigni, Direttore Retail Network Prénatal Retail Group, aggiunge: “Questo risultato è merito dei nostri clienti che con la loro straordinaria generosità e solidarietà hanno consentito il raggiungimento di un obiettivo che poteva sembrare impossibile. Merito di ogni team di lavoro è stato quello di raccontare il “Progetto” con entusiasmo, trasporto, sincerità e tanta passione e cuore, valori fondanti del nostro modo di fare impresa.” Martedì 12 febbraio 2019 si terrà un evento presso il Toys Center – Bimbo Store di Arese (Centro Commerciale Il Centro – Via Luraghi, 11) in cui Franco e Andrea de “i Bambini delle Fate” riceveranno dall’Azienda un assegno simbolico con la cifra raggiunta.

