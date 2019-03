E' trevigiano uno dei migliori studi di web design al Mondo

Eccellenze trevigiane anche nel mondo del web: si chiama One up studio, ed ha recentemente raggiunto il podio al prestigioso CSS Design Awards, entrando ufficialmente tra i tre migliori studi di web design al mondo.

Un traguardo importante, per questo team di giovani professionisti con sede a Monastier di Treviso. Una realtà dinamica, appassionata, che realizza siti web “su misura” per le aziende, piccole e grandi, e che da sempre ha come obiettivo la comunicazione efficace online di ogni cliente, attraverso la personalizzazione, la creatività e la professionalità. Un riconoscimento internazionale che corona un percorso fatto di impegno e passione, e che sicuramente non smetterà di sorprendere ancora in futuro.