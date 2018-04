"OpenFood": all'ex Pagnossin due giorni con le eccellenze enogastronomiche

TREVISO Sabato 26 e Domenica 27 maggio OpenDream aprirà i suoi cancelli, all’interno dell’area EX Pagnossin, alle Eccellenze del Food. Per la prima volta si terrà l’evento OpenFood: due giorni durante i quali il pubblico potrà acquistare prodotti enogastronomici esclusivi e unici dopo averli scoperti e assaggiati. Il tutto nella fertile cornice degli stabilimenti industriali Ex Pagnossin. Con l’evento OpenFood prende corpo il progetto di rigenerazione e restituzione al territorio della grande area dismessa che sarà destinata ad ospitare, oltre alle Eccellenze del Food, laboratori artigianali, Fab Lab, Eventi, Arte e un nuovo progetto di turismo Green.

Nel corso dell’evento Openfood si potrà respirare l’atmosfera che caratterizzerà la parte di progetto che prevede un Mercato quotidiano al Coperto. Grazie alla dedizione di Angelica Volta, in rappresentanza della proprietà, con la collaborazione di Patrizia Loiola, degustatrice Slowine e winetrainer, e di Mimmo Di Vasta, selezionatore di prodotti agroalimentari con il marchio Pane Sale & Olio, è stato messo a punto un ricco programma di laboratori didattici per adulti e bambini, tavole rotonde e degustazioni guidate con i maggiori esperti del settore. Protagonisti una cinquantina di espositori legati alle eccellenze del cibo. Novità interessante: i prodotti posti in vendita saranno forniti anche ai food truck presenti per farli degustare ai visitatori, accompagnati dalle produzioni di alcuni birrifici artigianali. Protagonista sarà anche il vino: OpenFood ospiterà infatti il primo mercato territoriale dei Vignaioli Indipendenti Trevigiani aderenti alla Fivi insieme ad alcuni loro colleghi da tutta Italia: una quarantina le cantine dove sarà possibile degustare calici e acquistare bottiglie.

Una breve panoramica sul programma che giorno per giorno si sta arricchendo di nuovi contributi. Sabato 26 maggio dalle 10,30 alle 12,30 Angela Maci condurrà il laboratorio manuale “L’arte della pasta” dove si potrà imparare la tecnica della sfogliatura e della farcitura. Chi invece preferisce carpire i segreti del finger food alla stessa ora troverà il laboratorio “Dal macro al micro” di Natalia Castagnotto; dalle 11 alle 12,30 scatta la rievocazione della preparazione tradizionale del formaggio, un laboratorio visivo a cura de “La Ghirba” di Spert d’Alpago, mentre dalle 12 alle 13 ci sarà un appuntamento sensoriale con Patrizia Loiola che attraverso una degustazione guidata accompagnerà il pubblico alla scoperta de “I vini che sorprendono”. Dalle 13,30 alle 14,30 sarà tempo di dolcezza con “La storia del tiramisù”, presentazione e degustazione a cura dell’Asso Cuochi di Treviso e di Liolà Caffè di Conegliano, mentre dalle 15 alle 15,30 l’Azienda Venissa dell’isola di Mazzorbo presenterà se stessa e il progetto “Venusa”. Grande divertimento poi anche per bimbi che dalle 16 alle 18 potranno immergensi nel mondo della decorazione dei dolci con Maria Bonaria Curcu, mentre dalle 16,30 alle 17,30 i beer lovers non potranno perdersi il laboratorio sensoriale del birrificio Bira. A seguire un viaggio nel regno dello gnocco fritto dalle 17,30 alle 19,30 con Cristina Giacomelli, con preparazione manuale, mentre per chi è appassionato di vino imperdibile dalle 17,30 alle 19 la tavola rotonda con i Vignaioli Indipendenti Trevigiani, infine lezioni di progettazione della mise en place con Alessia Cipolla e “Il progetto della tavola”, un laboratorio visivo dalle 19 alle 20,30.

Domenica 27 torna Angela Maci e “L’arte di fare la pasta” dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 11 alle 12,30 il laboratorio manuale con Natalia Castagnotto “Dal macro al micro” finger food, stesso orario per la Ghirba e la rievocazione della cagliata tradizionale, mentre dalle 11,30 alle 13 Alessia Cipolla ripeterà il laboratorio visivo “Il progetto della tavola”. Dalle 13,30 alle 14,30 ci sarà una degustazione guidata a cura della Casearia Carpenedo e si proseguirà con ulteriori interventi di presentazione partner e aziende. Dalle 17,30 e fino alle 19,30 ritorna Cristina Giacomelli con la sua scuola dello gnocco fritto, e per chi ha bambini titubanti verso i piatti di pesce ecco alle 18 il Laboratorio sensoriale “l’avvicinamento dei bambini al gusto del pesce” del Trota Blu; chiuderà questa intensa due giorni Giampaolo Giacobbo con una degustazione di Prosecco rifermentato in bottiglia dal tutolo “il prosecco fino in fondo”, dalle 18 alle 19. Ulteriori appuntamenti sono in corso di definizione all’interno della fucina organizzativa.

Le storie dei singoli produttori protagonisti di OpenFood saranno narrate attraverso i canali social di OpenDream Food, sono quasi un centinaio di realtà locali che condurranno i presenti in un percorso fatto di sapori unici e genuini. Due giorni di approfondimentisul buon cibo, acquisti consapevoli, laboratori didattici, storie e racconti di coloro che, grazie ad una grande passione, danno vita ogni giorno a prodotti di altissima qualità.