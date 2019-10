Opera on ice: coro e orchestra diretti dal Maestro Diego Basso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Grandi campioni del pattinaggio internazionale e oltre 100 elementi dell’orchestra e del coro Roma Sinfonietta, un mix di musica, arte e sport che unisce le più celebri arie d'opera e uno spettacolo sul ghiaccio unico al mondo.

Tutto questo è Opera on Ice in programma il 4 e 5 ottobre nella cornice del Foro Italico di Roma. A dirigere coro e orchestra dello show kolossal sarà il Maestro trevigiano Diego Basso, già direttore d’orchestra nella scorsa edizione andata in scena in Piazza degli Scacchi a Marostica. Toccherà a lui il compito di guidare dal vivo le note che accompagneranno le performance di star internazionali come Evgeni Plushenko, la campionessa del mondo giapponese Miki Ando, gli azzurri della danza Anna Cappellini e Luca Lanotte, e la coppia di artistico Nicole Della Monica e Matteo Guarise. L’apertura dell’evento sarà un tributo al maestro Franco Zeffirelli recentemente scomparso, celebrato anche con preziosi costumi di scena indossati dai pattinatori per il 'Brindisi della Traviata' di Verdi ed altri pezzi. <> Opera on Ice conquisterà anche il piccolo schermo: sarà in onda su Canale 5 il giorno di Natale.