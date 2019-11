Scomparsa due settimane fa a Conegliano, percorre 15 km e torna a casa

Ha percorso 15 km in quindici giorni. Da Conegliano, dove era stata smarrita lo scorso 18 ottobre, a Orsago, a casa della sua proprietaria, la giornalista del Corriere del Veneto, Milvana Citter. E' questa la bellissima storia, a lieto fine, della meravigliosa gatta Peaches, uno dei mici della colonia felina che gestisce.

«Peaches is back! -racconta Milvana Citter sulla sua pagina Facebook- O meglio: la gatta che ha fatto l’impresa!!! Scomparsa due settimane fa a Conegliano (dove era stata portata per essere sterilizzata) lasciandomi nello sconforto, è tornata a casa. A Orsago. Poco meno di 15 chilometri in 15 giorni. Dimostrandomi ancora una volta che i gatti sono esseri meravigliosi e magici».