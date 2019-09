Reach the goal, Max Allegri incontra gli imprenditori veneti

Sei scudetti, tre Supercoppe italiane, quattro Coppe Italia, per due volte in finale di Champions League, e inserito nella Hall of fame del calcio italiano. Se c’è un allenatore vincente nella recente storia del nostro calcio questi è Massimiliano Allegri, livornese classe 1967. Un tecnico esperto, preparato, richiesto dalle più importanti società al mondo per il suo modo di intendere il calcio, fuori e dentro il campo: sarà lui il relatore dell’evento «Reach the Goal», organizzato da Gruppo Giovani di Assindustria Venetocentro, Assindustria Sport Padova e il patrocinio del Comune di Padova, in programma il 12 settembre a Padova e dedicato alla formazione dei giovani imprenditori della nostra regione. La presenza dell’ex allenatore di Juventus e Milan è stata resa possibile dal supporto dello Studio Perazza, diretto da Riccardo Perazza, che personalmente ha coinvolto Allegri in questa avventura, invitandolo a tenere una lezione sul «gioco di squadra» all’imprenditoria veneta. Un territorio che Allegri conosce bene, avendo vissuto un anno a Padova nel 1997, disputando il campionato di serie B.

«Quando il Gruppo Giovani di Assindustria Venetocentro mi ha coinvolto per questo evento, ho pensato immediatamente a Massimiliano Allegri – racconta lo stesso Riccardo Perazza – e dopo una lunga rincorsa siamo riusciti a ottenere il suo ok alla partecipazione. Da anni lo studio che dirigo ha voluto avvicinare il mondo dello sport alla formazione e al volontariato con progetti che coinvolgono allenatori, giocatori e società: Allegri è il tecnico più vincente della storia del calcio italiano recente, e potrà traslare la sua esperienza anche per il mondo imprenditoriale».

Allegri dunque tornerà a distanza di vent’anni a Padova e lo farà tenendo due lezioni speciali sul manto erboso dello stadio Colbachini di Padova: «Fare squadra e lavorare per centrare un obiettivo sono aspetti che il mondo dello sport e dell’imprenditoria condividono – dice il tecnico livornese, Massimiliano Allegri – ho accettato volentieri la proposta di Riccardo Perazza per fare da relatore a questo evento in cui porterò la mia esperienza e la condividerò proprio sul campo con tanti giovani imprenditori veneti». Dopo la recente pubblicazione del calendario della Federazione Italiana Rugby, ecco dunque un altro importante appuntamento griffato dall’esperienza e dalla qualità dello Studio Perazza. «Reach the goal» si svolgerà giovedì 12 settembre a partire dalle ore 19 allo stadio Colbachini di Padova.