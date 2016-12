Dopo oltre 20 anni di storia chiude il "Gargantua's"

PAESE Dopo una storia di oltre 20 anni chiude i battenti uno dei locali più caratteristici della Marca, il "Gargantua's" di Postioma di Paese, lungo la Feltrina. La giornata di Santo Stefano è stata l'ultima per i clienti del ristorante-pizzeria di proprietà della famiglia Comin, imprenditori già storicamente impegnati nel mondo dell'emittenza radiofonica con radio Company ed altre realtà nel nord-est e non solo. Nelle ultime settimane erano una quindicina i dipendenti che lavoravano al "Gargantua's", alcuni presenti fin dagli anni '90 quando il locale venne inaugurato e divenne un cult per i trevigiani soprattutto per la gigantesca statua del gigante sulla facciata, personaggio del noto romanzo di Rebelais.