Paese Jazz Fest, scatta il conto alla rovescia: ecco il programma della manifestazione

E’ partito ufficialmente il countdown per Paese Jazz Fest, il primo festival musicale della città di Paese. La data da segnare in calendario è quella di sabato 14 settembre. Sarà il parco di Villa Panizza, sede della biblioteca comunale e di altre attività ricreative della zona, la location della kermesse. L’evento prenderà il via alle 17 e, da quel momento, il giardino si animerà di artisti, musicisti, artigiani, studenti, appassionati di musica, famiglie, bambini e anziani. Lo spirito vuole essere proprio questo, l’hanno spiegato bene giovedì mattina il direttore artistico Nicolò Ferrari Bravo di Unisono, il vice sindaco di Paese Francesco Pietrobon e l’assessore alla cultura Martina Gasparetto. Una festa della comunità, a ingresso gratuito e inclusiva. Ecco cosa vuole essere Paese Jazz Fest.

«Abbiamo voluto imprimere un taglio preciso alla manifestazione -spiega Pietrobon- anche nell’intento di caratterizzarla con precisione rispetto alle altre proposte jazz del territorio. Sarà dato ampio spazio ai giovani, perché possano trovare qui un palco per esprimersi, per approfondire le conoscenze musicali e un’occasione per divertirsi con gli amici. La volontà è quella di dare continuità all’evento negli anni, di farlo crescere e di renderlo un appuntamento atteso del mese di settembre a Paese». I giovani, appunto. Sul palco salirà il Michelangelo Scandroglio Group vincitore del Conad Contest 2019, la sfida tra giovani musicisti organizzata ogni anno da Umbria Jazz Festival. «Un gruppo di livello altissimo -le parole del direttore artistico Nicolò Ferrari Bravo- Il concerto di Paese sarà l’unica data nel Nord Italia di questa band. Per noi è motivo di grande orgoglio essere riusciti a collegarci all’Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano e il quinto per numeri nel mondo».

Agli studenti, adulti, bambini e ragazzi, sarà dedicata la masterclass del pomeriggio. Dalle 17.30, infatti, nella sala convegni di Villa Panizza tre maestri d’eccezione, Paolo Birro, Robert Bonisolo e Luca Boscagnin terranno una lezione di musica gratuita. Serve tuttavia la prenotazione da farsi con un messaggio nella pagina Facebook del festival. Seguirà, alle 18, l’aperitivo con dj e vinili. Alla consolle ci sarà Giovanni Santucci con il suo progetto “Love, bossa and jazz”, food truck assicureranno spuntini, cena e bibite in attesa dell’inizio dei concerti.

«Vorremmo creare un’occasione di festa e di ritrovo per la comunità di Paese e dei dintorni -le parole di Ferrari Bravo- Appositamente non abbiamo concentrato la proposta solo nei live serali perché vorremmo far vivere il parco tutto il pomeriggio con iniziative varie. Ci sarà una mostra fotografica di un giovane fotografo, 25 ritratti in bianco e nero dedicati a musicisti jazz, un book shop dedicato a pubblicazioni di settore e un banco con le riviste “Jazzit”, media partner. Non solo, avremo con noi un liutaio che porterà contrabbassi fatti da lui. Il jazz è una musica artigianale, fatta di rapporto diretto tra uomo e strumento. A noi interessa far emergere questo spirito di apertura e di festa di comunità: non è un evento per gli addetti ai lavori, che tuttavia troveranno soddisfazione perché ci sono due gruppi di livello molto alto». Allo Scandroglio Group seguiranno, alle 22, i Souls Reunion 5tet ovvero Robert Bonisolo al sax, Luca Boscagin alla chitarra, Paolo Birro al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Valerio Abeni alla batteria. «Siamo molto entusiasti e non vediamo l’ora di vedere come la comunità accoglierà l’evento -le parole di Gasparetto- ho grandi aspettative. L’intento è di ampliare e organizzare un festival di due o tre giorni, in futuro».