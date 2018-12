Palazzo Minucci De Carlo: visitatori in crescita, un anno da ricordare

Il 2018 è stato una anno davvero importante per Palazzo Minucci De Carlo. In primavera infatti, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Giacomo Camillo De Carlo, la Fondazione Minucci, da lui stesso istituita e che tuttora si occupa della gestione e valorizzazione del suo palazzo, ha voluto realizzare la pubblicazione “Camillo De Carlo e il suo palazzo. Il fascino di un personaggio, l’incanto di un luogo”, di Francesca Costaperaria, edito da Iam Edizioni.

Nell’autunno poi, in occasione del Centanario della fine della Grande Guerra, sempre a palazzo Minucci De Carlo è stata allestita l’esposizione “Omaggio a Giacomo Camillo De Carlo”, a cura di Francesca Costaperaria, organizzata dall’Associazione Culturale MAI (aperta fino al 6 gennaio, di sabato e domenica o su prenotazione: tel. 0438.57193). Questi importanti eventi, oltre ad una serie di svariate iniziative, hanno fatto sì che sempre più persone abbiano potuto conoscere l’affascinante figura di Camillo De Carlo ed il suo interessantissimo palazzo, come testimonia anche l’incremento del numero dei visitatori. Oltre 2.000 sono infatti le persone che nel 2018 hanno visitato le stanze del Palazzo; circa il 25% in più rispetto all’anno scorso, aumento che diventa ben maggiore se confrontato con i dati degli anni precedenti. Una grossa soddisfazione dunque per il presidente della Fondazione Minucci, l'ingegnere Luigi Marson, oltre che per tutti i membri del consiglio di amministrazione e i vari collaboratori esterni.