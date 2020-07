Impiegata del Comune chiamata a esporre i suoi quadri alla Florence Biennale

Da una semplice passione alla Florence Biennale. Paola Bettello, dipendente del Comune di Treviso e membro dello staff di Gabinetto del sindaco Mario Conte, sta portando avanti un'attività in tutti i sensi "fuori dal Comune".

Oltre ad essere una valida collaboratrice dello staff del sindaco e, in particolare, del Segretario generale Lorenzo Traina, nel tempo libero è un’apprezzatissima pittrice. Le sue opere, acrilico e resina su tela, dopo gli ottimi riscontri nelle esposizioni locali e, nondimeno, in via Montenapoleone a Milano, sono state selezionate dall'apposita commissione per la XIII edizione della Florence Biennale, fra le più importanti mostre di arte contemporanea a livello nazionale, che si terrà alla Fortezza da Basso, a Firenze, dal 23 al 31 ottobre 2021. Il sindaco Mario Conte ha voluto complimentarsi con la dipendente, rivolgendole un in bocca al lupo in vista dell'importante appuntamento.