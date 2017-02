Anche il pontefice parla in dialetto: "Papa Cesco da San Piero" conquista Facebook

TREVISO L'ironia della Rete non conosce davvero limiti e così dopo aver ironizzato sui leader della Corea del Nord e degli Stati Uniti d'America, ha deciso di prendere scherzosamente in giro anche Papa Bergoglio, il pontefice amato da milioni di fedeli in tutto il Mondo.

Se Kim da Capea e Donald da San Fior avevano sdoganato il fenomeno, la nuova pagina "Papa Cesco da San Piero" ha dimostrato che l'ironia in salsa veneta sta davvero vivendo un momento d'oro su tutti i social network della nostra Regione. In pochi giorni sono stati quasi diecimila i "mi piace" che la pagina è riuscita a raggiungere grazie a una serie di foto divertenti e irresistibili che ironizzano sulle espressioni e le usanze del Santo Padre. Tantissimi i commenti divertiti e ai pochi che criticano il personaggio, accusandolo di leggera blasfemia gli amministratori rispondono sempre con una battuta. Nessun intento polemico, lo scopo della pagina è quella di farsi una sana risata leggendo le più divertenti espressioni del nostro dialetto. Resta solo da farsi una domanda: quale sarà il prossimo personaggio di spicco a finire nel mirino della parodia social?