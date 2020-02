Parasite, un'azienda trevigiana nella cucina del film premio Oscar

Gli ultimi premi Oscar hanno visto trionfare la pellicola del regista coreano Bong Joon-ho ‘Parasite’, vincitore di ben quattro premi Oscar, tra cui quello di ‘Miglior Film’ diventando nella storia degli Academy, il primo lungometraggio non in lingua inglese a vincere la categoria. All'interno delle ambientazioni di una ricca villa di Seoul, il design ha ricoperto un ruolo fondamentale nel caratterizzare l’atmosfera, i gusti e lo status sociale dei personaggi che si muovono nello spazio e nel quale si svolge la maggior parte del film.

Numerose le scene girate in cucina in cui si distingue Falmec con i due modelli di cappe aspiranti Lumen Isola 175 e Altair della collezione Design, una linea nata con l’obiettivo di raggiungere la perfezione stilistica e funzionale attraverso uno scrupoloso studio progettuale unito all’impiego di materiali sofisticati e nuove tecnologie innovative. Posizionata al centro della stanza, Lumen Isola 175 con le sue dimensioni ‘imponenti’, ospita lungo tutta la sua struttura in acciaio inox contenitori e barattoli che arricchiscono ulteriormente il ruolo della cappa all’interno dello spazio, ‘sovrastando’ il worktop con zona cottura a induzione e lavello incassato nel piano. La grande forza espressiva di Lumen Isola 175 è ancor più valorizzata dalle fasce led su entrambi i lati della cappa, che illuminano l’ambiente circostante creando un gioco tra luci e ombre in uno spazio contraddistinto da un’atmosfera profonda e intensa. Ad affiancare Lumen Isola 175, la soluzione a parete Altair, un ‘monoblocco’ in acciaio inox da 60 cm installato a fianco dei pensili che compongono il resto della cucina e che completa il ‘dialogo sulla luce’ con un sistema di illuminazione led situato nella parte inferiore della cappa.