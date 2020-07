Un parco di note, confermata la seconda edizione: «Sarà la rinascita della musica»

La musica rinasce al Sant’Artemio con “Un Parco di Note – Renaissance”, i due concerti gratuiti organizzati dalla Provincia di Treviso in collaborazione con il Conservatorio Steffani Castelfranco Veneto.

Giovedì 23 luglio e venerdì 24 luglio alle ore 20.30 nella sede della Provincia di Treviso i concerti speciali con il Fabrizio Bosso Quartet e il recital lirico di Fabio Sartori accompagnato dalla pianista Cha Young Kim e dall’Ensemble Strumentale del Conservatorio Steffani di Castelfranco diretta da Roberto Zarpellon. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito. Martedì 21 luglio in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, il direttore del Conservatorio, Stefano Canazza, e il tenore Fabio Sartori hanno presentato la seconda edizione dell'evento a ingresso gratuito.

«Per il secondo anno il Sant’Artemio ospita musica di altissima qualità – ha detto Stefano Marcon – e con orgoglio possiamo vantare due nomi internazionali come Fabrizio Bosso e Fabio Sartori. Sarà un’occasione per far rinascere la musica dopo il covid, dopo la felice esperienza dell’anno scorso coi 50 anni del Conservatorio sempre nello splendido parco della Provincia». «Cantare nella mia Treviso, mi emoziona come cantare alla Scala, anzi, di più - ha aggiunto il tenore Fabio Sartori – ho scoperto il Sant’Artemio e ho sentito subito che è un posto perfetto per la musica lirica. Mi auguro che accorrano molti trevigiani e anche da fuori». «Prosegue la felice collaborazione con la Provincia dopo i 50 anni celebrati l’anno scorso - ha concluso Stefano Canazza - l’evento di Bosso, poi, si inserisce nel nostro Festival Jazz e sarà un appuntamento di grande livello». Per questioni organizzative nel rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali relative alle norme sulla sicurezza sanitaria tutti gli spettatori dovranno essere muniti di mascherina, da indossare quando previsto. L'ingresso libero inizierà a partire dalle 19.30. In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

Il programma

Giovedì 23 luglio - 20.30

State of the art - Fabrizio Bosso Quartet

Fabrizio Bosso - tromba

Julian Olivier Mazzariello - pianoforte

Jacopo Ferrazza - contrabbasso

Nicola Angelucci - batteria

Venerdì 24 luglio - 20.30

E lucevan le stelle - Recital lirico del tenore Fabio Sartori

Ensemble strumentale del conservatorio di Musica "Agostino Steffani" di Castelfranco Veneto.

Accompagnamento al pianoforte - Chan Young Kim

Roberto Zarpellon - direttore.

Con musiche di G. Verdi, G. Puccini, P. Mascagni, E. De Curtis, R. Leoncavallo, E. Di Capua, A. Piazzolla, S. Barber.