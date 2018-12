La Gigia è in vendita: sui social spopola l'evento per ringraziare i proprietari

Non è stato indetto il lutto cittadino, ma la messa in vendita della Gigia ha lasciato davvero senza parole migliaia di trevigiani cresciuti con le mozzarelle in carrozza, i tramezzini e le cedrate preparate da Alessandro e Ovidio.

I due titolari hanno deciso che era arrivata l'ora di godersi un po' di meritato riposo dopo anni di lavoro dietro al bancone dell'osteria simbolo del capoluogo di Marca. Nei prossimi mesi lasceranno l'osteria a chi si farà avanti per acquistarla e rilevare la loro immensa eredità. Decine le persone interessate a rilevare il locale che si sono fatte in questi giorni avanti dopo aver letto la notizia dell'osteria in vendita. I due titolari ora hanno un'agenda fitta di impegni e colloqui per trovare la persona più adatta a prendere il loro posto. La decisione arriverà probabilmente con il nuovo anno, nel frattempo i social non sono rimasti a guardare e su Facebook è comparso nelle scorse ore un curioso evento per andare ad abbracciare e ringraziare Alessandro e Ovidio a cui va riconosciuto il merito di aver cresciuto con le loro prelibatezze due generazioni di trevigiani. L'appuntamento è per il 22 dicembre alle ore 18 nella storica osteria di via Barberia ma i titolari avvisano: «Non vogliamo che questo pellegrinaggio social diventi un addio. La Gigia continuerà a vivere anche dopo di noi».