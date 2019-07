Per la prima volta alla Festa d'Estate il "mitico" lunedì italiano del Supersonic

In questa edizione gli organizzatori della Festa d'Estate di Vascon, il Gruppo 86, ha deciso di aggiungere una serata di festa alla festa. Gioco di parole scontato per descrivere la serata inedita per lo stile della rassegna trevigiana, fondata sulla musica live: in collaborazione con Supersonic Music Arena e Remember Super – Quelli che andavano al Supersonic si terrà questa sera la serata

LUNEDÌ ITALIANO SUPER a VASCON La serata con la più bella MUSICA ITALIANA E DANCE 90/2000, I Balli di Gruppo storici. Tutto il diverimento del “Lunedì Italiano” con FRED & JODY.

Musica & Animazione - Light & Video show

Come sempre l'ingresso al festival è gratuiro, con un ricco stand gastronomico attivo tutte le sere dalle 19 con proposte anche vegane, chioschi per aperitivi e paninoteca. Tutti i concerti sono garantiti anche in caso di pioggia grazie all'ampio teatro tenda. Parcheggio adiacente al festival. Da mercoledi 26 giugno a Lunedi 1 Luglio a Vascon di Carbonera (TV Nord).