Personal chef, il cuoco a domicilio arriva a Treviso

Anche a Treviso arriva il personal chef. "L'uovo in Frac" è il progetto di Pietro Lorenzon, trevigiano doc che un anno fa ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua passione, la cucina.

Un servizio a domicilio di cucina espressa, sana, pensata per i gusti e le esigenze dell’ospite: per festeggiare un compleanno o una ricorrenza, per organizzare una cena in famiglia o tra amici ad esempio per stare più tranquilli con i bambini, oppure per provare una nuova esperienza, "L’uovo in Frac" studia un menù su misura. Viene a casa o nel luogo scelto, dopo aver fatto la spesa da fornitori di fiducia, prepara i piatti, serve gli ospiti, sparecchia e ripulisce la cucina. È una formula che all’estero e nelle grandi città funziona moltissimo anche per organizzare eventi aziendali o incontri di lavoro riservati. Non è in competizione con la ristorazione tradizionale, si tratta di un’esperienza diversa che in questo momento più che mai può essere apprezzata, per stare a casa con i propri cari in sicurezza senza rinunciare a qualcosa di particolare che soddisfi il palato.

Un personal chef può essere coinvolto non solo per le occasioni speciali ma anche per i pasti di tutti i giorni, preparando dei piatti sani e genuini per la settimana (porzionati in frigo o in congelatore) da mangiare a casa o portare al lavoro. È una soluzione anche per le aziende, non solo per organizzare eventi in sede ma anche per la quotidianità dei collaboratori in questa fase in cui l’accesso a bar/ristoranti per la pausa pranzo è più complicato. L’idea di Pietro racconta la sua attenzione per la materia prima, la ricerca dei produttori, l’interesse per la tradizione e la curiosità per i nuovi sapori. Per chi ha un B&B o uno spazio ricettivo, collaborare con una figura come questa può essere un modo per offrire ai propri ospiti una proposta unica, in un concetto di turismo esperienziale: ad esempio cucinare insieme dopo averli accompagnati alla ricerca di prodotti tipici o godersi una buona bottiglia acquistata direttamente dal produttore dopo una bella gita per esplorare il territorio.