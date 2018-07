I sapori artigianali delle piadine di Casa Maioli arrivano al Conè di Conegliano

CONEGLIANO Dopo il successo delle prime aperture di Casa Maioli tra Lombardia e Romagna, le piadine dei fratelli Mirko e Alessandro sono pronte per essere gustate anche in Veneto. Ad accogliere i sapori di una ricetta frutto di passione culinaria e tradizione, la città di Conegliano e il centro commerciale Conè. Cinquanta i posti a disposizione degli ospiti che troveranno un ambiente semplice e al contempo ricercato, ispirato ai chioschi tipici della riviera, con le caratteristiche strisce bianche e blu che si uniscono al legno grezzo. Un design capace di portare la mente al clima spensierato delle vacanze, la cornice perfetta per gustare i sapori della Romagna.

L’apertura, avvenuta venerdì, segna la quarta del brand, un nome che porta con sé la tradizione di una famiglia dedita alle piadine dal 1952. Mirko e Alessandro Maioli sono cresciuti con il profumo degli ingredienti freschi, osservando e imparando i trucchi dell’impasto e della lievitazione per portare in tavola una piadina speciale che racchiude in sé materie prime selezionate, creatività e amore. Una ricetta tanto speciale che ha permesso ai fratelli Maioli d’incontrare la grande holding di Percassi attiva nel settore della ristorazione, Percassi Food & Beverage, e aprire le porte di Casa Maioli.

Farine tipiche romagnole sapientemente mixate e prodotti italiani di eccellenza danno così forma a un’ampia varietà di proposte, da quelle più classiche alle sfiziose, passando per le integrali e quelle con Olio Extra vergine di Oliva. Ad arricchire il menù i classici crescioni e i rotoli della tradizione romagnola, e per terminare il pasto in vero italian style, nel nuovo locale di Conegliano sarà presente anche una pregiata selezione di miscele di caffè. Mirko Maioli commenta “A distanza di poco più di un mese dall’apertura in Romagna, siamo veramente lieti di questa nuova inaugurazione che conferma l’amore dell’Italia per la piadina, un piatto che per noi rappresenta qualcosa di profondo, le nostre radici, la passione di poter trasformare il cosiddetto pane dei poveri in una pietanza speciale. Una ricetta che è riuscita ad andare ben oltre i confini della Romagna e che ci auguriamo possa arrivare anche con Casa Maioli lungo tutto lo stivale”.