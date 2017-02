Pier, l'ex soccorritore del Suem che spopola su Facebook e sogna di diventare un modello

FELTRE Su Facebook è ormai diventato famoso: la sua pagina personale ormai non riesce più a contenere le decine di richieste di amicizia di ammiratori e fan. Pier Pellencin, 22 anni, originario di Bassano ma a lungo residente a Roncade, è stato soccorritore nelle fila del Suem 118 di Mestre. Per amore del suo nuovo fidanzato il giovane ha lasciato questa occupazione per dedicarsi a quello che prima era semplicemente una passione: posare come modello per fotografi che si dedicano soprattutto al nudo artistico. Pier da tempo si dedica a questa attività in modo amatoriale e la vera notorietà è arrivata da quando ha cominciato a fare il "ragazzo immagine" alla discoteca "Trash and chic" di Mestre. "Dovrò aprire una pagina che mi permetta di accettare tutte le persone che chiedono di vedere le mie foto -racconta Pier- sono soprannominato "il vip di Facebook" e il "ragazzo dal culo d'oro" dai miei ammiratori che sono sempre di più: sono già arrivate altre richeste da altri locali di tutta la regione".