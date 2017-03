I sogni si avverano: Pier, ex soccorritore, firma il contratto con un'agenzia di moda di Milano

RONCADE Mercoledì mattina Pier ha in mano il contratto firmato. Gli sembra di vivere un sogno, e in un certo senso è proprio così. Perché da oggi il 22enne ex soccorritore volontario del 118 di Mestre e a lungo residente a Roncade è entrato ufficialmente nel mondo della moda e dello spettacolo dopo aver superato le selezioni di My Agency, agenzia con sede a Milano. Nella sua voce c'è emozione e soddisfazione: "È andata bene - racconta - Nei prossimi giorni farò un book fotografico professionale, poi ci saranno altre novità".

Pier Pellencin è quindi modello professionista per una realtà che nel capoluogo lombardo è molto conosciuta. La notizia arriva al termine di un percorso che era iniziato in terra veneziana: originario di Bassano ma a lungo residente a Roncade, aveva lavorato per la Croce Verde di Marcon, finché per amore si era trasferito. Il giovane aveva lasciato tutto per dedicarsi a quello che prima era semplicemente una passione: posare come modello per fotografi che si dedicano soprattutto al nudo artistico.

Si era dedicato a questa attività in modo amatoriale, poi era arrivata la notorietà quando ha cominciato a fare il ragazzo immagine per le serate "Trash&Chic" di Mestre. Giorno dopo giorno le sue apparizioni sono diventate sempre più attese, e, come spesso accade, la notorietà sui social è cresciuta di pari passo. "Dovrò aprire una pagina che mi permetta di accettare tutte le persone che chiedono di vedere le mie foto - racconta Pier - i miei ammiratori che sono sempre di più: sono già arrivate altre richeste da altri locali di tutta la regione". Insomma, una notorietà crescente per scatti che a volte lasciano davvero poco all'immaginazione.