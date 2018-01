Alberto Angela "dimentica" il Veneto tra le meraviglie delle Dolomiti

TREVISO Alberto Angela fa infuriare i cittadini di Belluno e di tutto il Veneto. Questa volta per lui non ci sono solo complimenti ma c'è anche una sonora "strigliata". Il noto e apprezzato presentatore, che negli ultimi tempi sta riscuotendo un notevole successo di pubblico per la messa in onda del suo programma dal titolo "Meraviglie" che racconta il patrimonio Unesco, ha fatto arrabbiare e non poco i cittadini di Belluno. Pomo della discordia le Dolomiti. Il conduttore, figlio dell'intramontabile Piero Angela, "padre" indiscusso di Superquark, parlando di Dolomiti come patrimonio dell'Unesco ha fatto cenno solo alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano senza citare Belluno. Tanto è bastato per indispettire cittadini e mondo della politica veneta. Parrebbe anche che molti cittadini abbiano scritto e telefonato direttamente alla direzione della Rai lamentandosi per l'accaduto. "Si tratta solo di una svista o ci sono motivi politico-economici dietro a questa gaffe?" - si domandano i veneti.