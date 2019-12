Natale solidale nella Marca: arriva la "pizza sospesa" per i più bisognosi

Nella Marca arriva una bella iniziativa benefica promossa in occasione del periodo natalizio da "La nostra pizza" di via Grande a Mignagola di Carbonera. La tradizione del caffè sospeso tipico di Napoli si fa trevigiana e si reinventa in chiave pizza. Questa, infatti, l'iniziativa solidale di Alvise Tomasi, titolare di un laboratorio artigianale a pochi chilometri da Treviso, che in questi giorni ha distribuito sul territorio e a varie associazioni oltre 50 buoni validi per pizze che chiunque abbia necessità potrà mangiare gratuitamente. L'iniziativa è aperta anche a tutti i clienti e ai sostenitori: difatti, chiunque può lasciare un piccolo contributo che si trasformerà in pizze calde per i più bisognosi.