Riapre ponte della Priula, ecco l'acquerello commemorativo dell’evento

Anche il Gruppo Carraro spa, con sede a Susegana, ha voluto partecipare alla festa per la riapertura del ponte storico della Priula, avvenuta stamane alla presenza, tra gli altri, del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli e del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Lo ha fatto in modo originale, chiedendo al noto illustratore Fabio Vettori, “l’artista delle formiche” per intendersi, di realizzare uno splendido acquerello commemorativo dell’evento tanto atteso dalla gente e dalle imprese di Ponte della Priula, Susegana e Nervesa della Battaglia.

Ecco allora che attorno ai tre centri abitati si intravvede Vaia in alto a destra soffiare perfidamente sradicando gli ultimi abeti, ma al suo posto, a sinistra, far ritorno il sole a rallegrare gli animi nel solstizio d’estate. Il Ponte torna più splendente che mai con le nuove piste ciclabili, pronte ad ospitare le biciclette, mentre i veicoli attendono l’inaugurazione con Sindaci, autorità e…. la coppia Zaia-Toninelli con il governatore emergente per il Leone di San Marco in bella vista sul telo di un camion! Poco più a destra due soldati della Grande Guerra sono sopraffatti dall’allegria delle fanfare e della gente accorsa, la statua di Salvatore Grillo con la colomba inneggia alla pace, il Ponte Bailey provvisorio sullo sfondo è un lontano ricordo.

«E poi ci siamo noi della Mercedes Benz - nota Giovanni Carraro, amministratore della divisione Truck del Gruppo - con la sede al di là del Fiume sacro alla Patria ad attendere amici e clienti. Davvero geniale Fabio, ancora una volta e W il nuovo Ponte!».