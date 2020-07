Ponzano Veneto città che legge per il biennio 2020/2021

Il Comune di Ponzano Veneto ha recentemente ottenuto, per la prima volta, la qualifica di “Città che Legge” - Biennio 2020/2021, un riconoscimento alla promozione e valorizzazione della Cultura che ci rende orgogliosi del lavoro svolto finora nel contribuire a diffondere la lettura come valore affermato e condiviso. L’ambito titolo di “Città che legge” è stato attribuito dal “Centro per il Libro e la Lettura”, d’intesa con l’Anci, grazie alle attività svolte attraverso la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni territoriali e i privati, (tra i quali le tre edicole e cartolibrerie del comune) con lo scopo di promuovere la lettura come crescita socio-culturale e personale.

«Per raggiungere il risultato, per rendere più fruibile la biblioteca -spiega l'assessore alle Politiche Culturali, Monica Gambarotto- per avere più spazi e per ospitare il rimanente patrimonio bibliotecario che giaceva da anni negli armadi, l'amministrazione ha inteso investire in arredamento e patrimonio librario . L'investimento cominciato già l'anno scorso con l'acquisto di nuovo arredo ... ha dato di fatto una nuova immagine e un nuovo prestigio alla Biblioteca stessa. “La Cultura non si ferma” ... è stato lo slogan che ci ha accompagnati durante tutto il periodo di lockdown. Attraverso le Poesie del mattino, le Bibliococcole del pomeriggio, le letture in lingua e le presentazioni dei libri, la Biblioteca ha cercato di garantire una continuità culturale e di diffondere quella che è la nostra passione… la lettura. Un ringraziamento particolare è rivolto allo staff della Biblioteca, che collabora quotidianamente e attivamente per la realizzazione delle varie attività culturali e per la promozione delle stesse».