Ponzano, Mariagrazia e Adelchi celebrano il 58° anniversario di matrimonio

Il 18 febbraio è un giorno davvero speciale per i coniugi Adelchi e Mariagrazia Favretto, di 80 e 78 anni, residenti a Ponzano Veneto. Esattamente 58 anni or sono, nel lontano 1962, si celebrava il loro matrimonio: un anniversario da celebrare e festeggiare con le figlie Elisabetta e Selene, i nipoti Veronica, Riccardo, Allegra e Filippo i generi Stefano e Fabrizio e la zia Denise. Adelchi e Mariagrazia (nella foto qui in basso da giovani) sono molto conosciuti a Treviso per aver gestito, dal 1960 al 2012, il negozio di ottica "Fotokristall" di Santa Maria del Rovere.