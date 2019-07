Portegrandi, ponte chiuso dopo la gita in barca: decine di turisti beffati

Ieri siamo andati con un gruppo di amici di Portegrandi nella zona delle barene con l'idea di andare con le barche in una isoletta della laguna e abbiamo attraversato il ponte che collega il Sile con la laguna in zona Conca a Portegrandi e siamo stati via tutto il giorno.

Al nostro ritorno, alle 20.40 circa, solo un'auto ê partita subito ed ê arrivata al ponte in tempo prima della sua chiusura che pensavamo fosse temporanea come sempre. Questa volta al nostro arrivo abbiamo trovato il passaggio ostruito da trattore in entrambi i lati e il ponte aperto verso la laguna.

Dopo di noi sono arrivate altre auto e tutti abbiamo dovuto lasciarle parcheggiate fino a questa mattina perché il titolare del ponte che é privato non ci avrebbe fatto passare. I trattori sono stati rimossi oggi alle 7.30. Noi abitiamo in zona e siamo riusciti a tornare a casa ma chi ê venuto anche con la bici e abitava distante come ha fatto a rientrare? Ci spiace che tutto il lavoro fatto per rivalutare questa pista ciclabile possa essere vanificato da questo ostruzionismo.

Lettera firmata