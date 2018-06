Premio Comisso: annunciati i finalisti del concorso letterario

TREVISO La Giuria Tecnica del Premio Comisso, presieduta da Giancarlo Marinelli, ha selezionato oggi in seduta pubblica a Treviso, a Palazzo Giacomelli Spazio Unindustria Treviso, le due terne finaliste, nelle sezioni narrativa italiana e biografia, della 37° edizione del Premio.

Nella Narrativa italiana i selezionati sono: Il segreto di Pietramala, di Andrea Moro (La nave di Teseo), La casa dei bambini, di Michele Cocchi (Fandango libri) e L’ultima notte di Canova, di Gabriele Dadati (Baldii & Castoldi). Nella Biografia: Anita. Storia e mito di Anita Garibaldi, di Silvia Cavicchioli (Einaudi), Bobi Bazlen. L’ombra di Trieste, di Cristina Battocletti (La nave di Teseo) e Scandalose. Vita di donne libere, di Cristina di Stefano (Rizzoli). Nel corso delle selezioni, la Giuria Tecnica ha altresì segnalato altre opere in concorso come meritevoli di attenzione. Sono, nella sezione Narrativa italiana: Nella perfida terra di Dio, di Omar Di Monopoli (Adelphi), Resto qui, di Marco Balzano (Einaudi), Questa sera è già domani, di Lia Levi (Edizione e/o), Marca Gioiosa, di Roberto Plevano (Neri Pozza), Maestoso è l’abbandono, di Sara Gamberini (Hacca) e Perduto in paradiso, di Umberto Pasti (Bompiani). Per la Biografia Adriana cuore di luce, di Sergio Lambiase (Bompiani), La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, di Sandra Petrignani (Neri Pozza), Meno grigi più Verdi, di Alberto Mattioli (Garzanti), Michelangelo. Mito e solitudine nel rinascimento, di Giulio Busi (Mondadori) e Tutto su Mariangela Melato. Una biografia, di Michele Sancisi (Bompiani).

Le due terne saranno ora inviate alla Grande giuria, composta da 60 lettori, che poi voteranno, in seduta pubblica, i superfinalisti delle due sezioni in occasione della finale del Premio Comisso, a Palazzo dei Trecento a Treviso il prossimo 6 ottobre. Il Premio è promosso dall’Associazione Amici di Comisso di Treviso, di cui è Presidente Ennio Bianco e Presidente onoraria Neva Agnoletti. Riceve il sostegno delle Istituzioni e di numerosi sponsor privati, le “Aziende amiche del Premio Comisso”. La Giuria Tecnica è presieduta da Giancarlo Marinelli e composta anche da Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Silvia De Laude, Stefano Mancuso, Pierluigi Panza, Sergio Perosa e Stefano Salis.