Da Treviso "l'orologio dell'imprenditore", lo smartwatch consulente che controlla l'azienda

QUINTO Una delle grandi ansie dell’imprenditore è quella di poter seguire lo sviluppo aziendale settimana per settimana, giorno per giorno, ora per ora in tempo reale. Entrate e uscite, redditività delle ore lavoro dei dipendenti, costi di produzione e finanziarie. I dati sono innumerevoli, il controllo spesso è difficile da mantenere: l’azienda è un corpo vivo che cambia ogni ora e tenere sotto controllo il suo battito cardiaco è molto complicato. Per farlo, l’azienda Modi Nuovi di San Martino di Lupari, nel padovano, ha lanciato un innovativo strumento: “Leader Watch”, un orologio che controlla l’azienda come fosse il corpo di uno sportivo.

Roberto Comarin, imprenditore informatico cinquantenne di origine trevigiana, è il titolare: “Abbiamo elaborato un software unico nel suo genere a livello mondiale, lo abbiamo pesato con degli algoritmi e bilanciato con una interfaccia grafica innovativa”, spiega. “Di fatto, l’imprenditore dovrà solo guardare i numeri scorrere, senza pensare ad altro. I dettagli delle singole funzioni e di cosa sarà possibile leggere nell’orologio è disponibile sul sito www.myleader.it. “Abbiamo cambiato il paradigma dei modelli di controllo di gestione aziendale”, incalza Comarin, “e lo abbiamo fatto ad un prezzo contenutissimo”.

L’occasione per presentare il nuovo orologio è fissata. La mattina del prossimo 21 febbraio all’Hotel Bhr di Quinto di Treviso sono stati invitati oltre cinquecento imprenditori. In collegamento via Skype anche Alberto Forchielli, esperto economo e blogger originario di Bologna, autore di libri di successo, docente e imprenditore, fondatore e presidente di un fondo di investimento che gestisce un miliardo di dollari di business angels cinesi. Peraltro, la data sarà perfetta anche per festeggiare un evento storico, ossia il trentennale dalla fondazione dell’azienda di informatica e gestionali padovana. Un’azienda già premiata a New York da una società che sviluppa componenti software che vengono distribuiti e usati in tutto il mondo “per aver sviluppato una delle soluzioni più innovative” e riconosciuta da Unindustria di Padova tra le più innovative.

