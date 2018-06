Valeria Genova racconta Napoli a Treviso: un viaggio oltre i pregiudizi

TREVISO Nel pomeriggio di giovedì 28 giugno l'ambasciatrice di Napoli al nord, Valeria Genova, ha fatto ritorno nella sua città natale per presentare al pubblico di Treviso "Napoli amore mio", il libro nato dall'incredibile successo virale ottenuto da un post che la scrittrice aveva pubblicato sul suo profilo Facebook poco meno di un anno fa.

Alla libreria universitaria San Leonardo la platea di ascoltatori era composta da tanti trevigiani ma anche da alcuni cittadini napoletani residenti nella Marca, rimasti affascinati dalle parole e dalla storia di Valeria. La presentazione del libro, moderata da Alberto Leoncini, è partita da una riflessione sulle periferie di Napoli e su come molti giovani del posto stiano cercando di combattere il degrado e la malavita dando vita a importanti associazioni che favoriscono lo sviluppo dello sport e della musica tra i ragazzi. Leggendo alcune pagine del suo libro, Valeria Genova ha poi raccontato come siano state le persone di Napoli a farla innamorare del capoluogo partenopeo. Un popolo accogliente e caloroso che non l'ha mai fatta sentire sola in una città a lei sconosciuta. La capacità empatica dei napoletani viene però spesso vista da molti come un segno di fastidiosa invadenza. Un pregiudizio che la scrittrice ha smontato raccontando l'incredibile disponibilità che i genitori della scuola frequentata da sua figlia le hanno dimostrato in alcuni momenti di difficoltà. Napoli che accoglie ma Napoli che spesso non riesce a valorizzare le sue bellezze come nel caso degli scavi di Ercolano, finiti in mano a una fondazione americana o della splendida reggia di Caserta, patrimonio culturale e artistico sconosciuto agli amici inglesi che la scrittrice trevigiana aveva accompagnato durante il suo soggiorno partenopeo.

Durante la presentazione c'è stato un acceso scambio di battute tra il pubblico diviso tra chi sosteneva che il popolo napoletano fosse ancora troppo legato al ricordo dei Borboni e alcuni spettatori partenopei che hanno provato a sostenere come movimenti politici del calibro della Lega siano ben più diffusi e preoccupanti rispetto alle idee nostalgiche di qualche cittadino napoletano. Una polemica stroncata sul nascere dalle parole di Valeria che ha sottolineato, ancora una volta, come il suo libro voglia essere una guida e un invito ad andare oltre qualsiasi tipo di pregiudizio. Ne è una dimostrazione la copertina del libro stesso, scattata nel monastero di Santa Chiara invece che sul più conosciuto golfo di Napoli per volontà esplicita della scrittrice. Nel futuro di Valeria Genova ci sarà un'estate di presentazioni in giro per l'Italia e, a partire dai prossimi mesi, l'avvio di un progetto all'interno delle scuole per far capire ai ragazzi l'importanza di crescere senza preconcetti e di conoscere una realtà unica e indimenticabile come quella di Napoli.