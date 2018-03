Primavera del prosecco superiore 2018: tutti gli appuntamenti e le mostre

VALDOBBIADENE Vivere il territorio in cui nascono le bollicine tra le più celebri al mondo, quelle del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, attraverso un itinerario in 17 tappe, in cui arte, gastronomia, storia e cultura diventano un unico percorso. È questa la XXIII edizione di Primavera del Prosecco Superiore, l’evento che propone le tradizionali “Mostre del Vino” insieme ad un fitto programma di eventi collaterali. Anche quest’anno, infatti, le colline trevigiane ospiteranno dal 17 marzo al 10 giugno 17 esposizioni enologiche da non perdere. Tante e variegate le proposte dedicate agli appassionati, che potranno smarrirsi sulle colline dell’Alta Marca alla scoperta di piccoli borghi, antiche pievi e vecchi castelli, oppure immergersi nei verdi vigneti che decorano i pendii della DOCG Conegliano-Valdobbiadene alla ricerca delle cantine.

E' la scoperta, infatti, la vera promessa della Primavera del Prosecco Superiore, l'evento enoturistico più conosciuto del Veneto, forte di una storia di promozione territoriale lungo la Strada del Prosecco Superiore DOCG di oltre mezzo secolo. Una manifestazione che assicura un’esperienza autentica, grazie alla tradizione, non solo viticola, promossa dalle tante Pro Loco coinvolte nella regia della rassegna. Un evento che continua ad essere punto di riferimento per la qualità e la varietà delle proposte e delle offerte studiate per soddisfare tutte le esigenze, come testimoniano gli oltre 250.000 visitatori delle scorse edizioni.

Una manifestazione da assaporare: Primavera del Prosecco Superiore nasce per essere un cammino tra le vie, i sentieri, gli antichi borghi, i filari di viti, le cantine, le Mostre: tra profumi e sapori, tra conoscenza ed emozioni. Un racconto che proseguirà anche a tavola, anzitutto con i vini delle colline: dal Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore al Colli di Conegliano Docg Bianco e Rosso,dal Refrontolo Passito Docg al Torchiato di Fregona Docg, senza dimenticare il Verdiso IGT. E per accompagnare degnamente le degustazioni nulla di meglio che le ottime produzioni locali: i formaggi, gli insaccati tradizionali e poi marroni, castagne e funghi raccolti nei boschi che orlano i vigneti, le patate del Quartier del Piave, il miele e l’olio della Pedemontana, le erbe di campo e il re della tavola, lo Spiedo d’Altamarca. Una infinita tavolozza di sapori, tutti da gustare.

Non solo enogastronomia: Tante le iniziative culturali in programma, grazie alla collaborazione con la Gipsoteca Canova di Possagno, il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e la Mostra “Teodoro Wolf Ferrari” a Palazzo Sarcinelli a Conegliano. Tutti i visitatori delle Mostre del Vino potranno infatti ritirare un buono per l’ingresso ridotto ai Musei, da utilizzare nei mesi della Rassegna. E nell’anno che celebra il centenario della Grande Guerra, la Primavera del Prosecco Superiore offrirà la possibilità di viaggiare anche nella storia, attraverso tour guidati, eventi sportivi ed incontri culturali legati a questo tragico evento che ha profondamente segnato il territorio.

Gli eventi collaterali: Come da tradizione, Primavera del Prosecco Superiore offre, accanto alle 17 Mostre del Vino, un fitto calendario di eventi concomitanti, sia sportivi che culturali, per consentire al visitatore di scoprire il territorio in diversi modi e secondo le proprie inclinazioni. Dalle passeggiate tra i filari alle avventure in vespa, corse non competitive fino al nordik walking.

In viaggio nella bellezza con l’ospitalità trevigiana: Arte, natura, relax e buona cucina: queste, dunque, saranno le chiavi per vivere un’esperienza unica tra i dolci declivi del Conegliano Valdobbiadene. Grazie alla collaborazione con strutture ricettive, ristoranti e agriturismi, anche quest’anno il progetto accoglienza della Primavera del Prosecco Superiore propone una serie di offerte per visitare le colline del Prosecco DOCG e degustare menù studiati appositamente per i mesi primaverili, con prodotti tipici in abbinamento ai vini della rassegna. Elementi protagonisti anche delle speciali proposte esperienziali offerte dalla Rete di Imprese Prosecco Hills, con tour guidati in e-bike, le biciclette a pedalata assistita, i vespa tour per ammirare il panorama delle colline del prosecco divertendosi in sella ad una vespa, ma anche speciali degustazioni di prodotti tipici e in cantine del territorio. Tante proposte che permetteranno ai visitatori provenienti da tutt’Europa di vivere appieno un viaggio indimenticabile alla scoperta di una bellezza unica al mondo: la bellezza Superiore.

GLI EVENTI COLLATERALI…

Su due ruote:

E-Motion Bike Tour: Dal 24 marzo al 10 giugno, avranno luogo 13 diversi tour guidati in e-bike, per degustare le migliori produzioni vinicole del territorio presso le mostre, le cantine e i locali della zona.

70° Trofeo Piva: È la Classica di Primavera, una delle più importanti gare ciclistiche internazionali Under 23 si svolgerà a San Martino il 1 aprile.

Mountain Bike: Il 1 maggio le colline di Farra di Soligo vedranno sfidarsi i partecipanti della XII^ XC tra le torri, Top Class aperta a tutte le categorie.

A piedi:

Nordic Walking: Per gli amanti della disciplina, due le proposte da non perdere: il 15 aprile Col San Martino sarà lo scenario della camminata di gruppo libero su un percorso di circa 10 km. Il 12 e 13 maggio un itinerario di due giorni lungo la Strada del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, accompagnati da una istruttrice della Scuola Italiana Nordic Walking.

Caminada Lui&Lei: La30^ edizione della camminata dedicata alle coppie si svolgerà 29 aprile.

Camminata fra le colline di Farra di Soligo: Il 22 aprile si svolgerà la 6^ edizione della camminata di gruppo a passo libero di circa 8-9 km.

Marcia del Refrontolo Passito: Una corsa con partenza dalla piazza di Refrontolo e arrivo alla Mostra dei Vini che si svolgerà nella giornata del 29 aprile. 7, 12 e 19 km i percorsi su cui cimentarsi.

Degustando:

Tarzeggiando: tre diverse date, 18 marzo, 8 e 22 aprile, in cui si potranno conoscere i prodotti tipici e gli scenari tipici delle colline tarzesi.

Sbecotando: Si svolgerà il 6 maggio e porterà il pubblico tra gli affascinanti vigneto di Verdiso e i castagneti di Combai.

Rive Vive: Un percorso sensoriale unico, che si svolgerà il 27 maggio tra l colline di Farra di Soligo, simbolo di visticoltura enoica.

Rive Divine: Il 10 giugno le colline del vittoriese saranno lo scenario di due indimenticabili percorsi enogastronomici

Canevando: Un evento che il 1 luglio porterà i visitatori tra le cantine e i vigneti di Valdobbiadene per degustare gli abbinamenti tipici della cucina trevigiana.

LE MOSTRE

49^ MOSTRA CARTIZZE E VALDOBBIADENE DOCG - SANTO STEFANO, 17/3 – 27/3

54^ MOSTRA DEI VINI D'ANNATA E DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG – VILLA DI CORDIGNANO, 24/3 -2/4

62^ MOSTRA DEL VALDOBBIADENE DOCG - COL SAN MARTINO, 24/3 – 15/4

48^ MOSTRA DEL CARTIZZE E VALDOBBIADENE DOCG - SAN PIETRO DI BARBOZZA, 31/3 – 15/4

39^ MOSTRA DEL VALDOBBIADENE DOCG RIVE DI COLBERTALDO E VIDOR - COLBERTALDO DI VIDOR, 14/4 29/4

50^ MOSTRA DEL VALDOBBIADENE DOCG – GUIA, 13/4 – 1/5

40^ MOSTRA DEL PROSECCO DOCG CONEGLIANO VALDOBBIADENE – MIANE, 20/4 1/5

16^ MOSTRA DEL CARTIZZE E VALDOBBIADENE DOCG - SAN GIOVANNI, 21/4 – 1/5

44^ MOSTRA DEL TORCHIATO E DEI VINI DEI COLLI DI CONEGLIANO DOCG – FREGONA, 21/4 – 1/5

49^ MOSTRA DEI VINI – REFRONTOLO, 21/4 – 6/5

VINI IN LOGGIA - VITTORIO VENETO, 27/4 – 6/5

È VERDISO – COMBAI, 4/5 – 13/5

5^ STREET WINE & FOOD – CONEGLIANO 19/5 – 20/5

49^ MOSTRA DEL VINO SUPERIORE DEI COLLI – CORBANESE, 19/5 3/6

4^ MOSTRA DEL PROSECCO SUPERIORE RIVE DI OGLIANO – OGLIANO, 25/5 - 3/6

47^ MOSTRA DEI VINI DI COLLINA - SAN PIETRO DI FELETTO, 26/5 – 10/6

SULLE NOTE DEL PROSECCO SUPERIORE DOCG – FOLLINA, 1/10 – 10/6