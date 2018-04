Primavera del prosecco superiore: in arrivo la tappa di Vittorio Veneto

VALDOBBIADENE La Primavera del Prosecco Superiore arriva a Vittorio Veneto con un nuovo appuntamento della grande manifestazione enologica che racconta i vini dell'Alta Marca Trevigiana. Dal 27 aprile al 6 maggio Vittorio Veneto ospiterà presso Piazza del Popolo l'esposizione “Vini in Loggia - Pesce & Prosecco”, mostra che offrirà ai visitatori la possibilità di essere affiancati da un sommelier nella degustazione dei vini che hanno reso famose le colline trevigiane in tutto il mondo. Durante le serate gastronomiche non mancheranno le opportunità per assaggiare numerose specialità a base di pesce, magari allietati da musica italiana e internazionale, con l'orchestra Enrico Marchiante il 27 aprile e con il duo Oscar e Meri il 1° maggio.

In occasione del centenario della Grande Guerra, si potrà visitare il Museo della Battaglia, che racconta gli eventi anche da un punto di vista emozionale, oppure scoprire le località del primo conflitto mondiale grazie a “Le Perdonanze Stellung”, passeggiata sui luoghi delle trincee austroungariche che si svolgerà nella mattina del 29 aprile. Il 6 maggio sarà invece tempo di tour nelle colline – a cura di Prosecco Hills – guidando mountain bike a pedalata assistita alla scoperta degli scorci mozzafiato offerti dal paesaggio di Vittorio Veneto.

Una agenda ricca di appuntamenti, dunque, quella del prossimo weekend, con altre sei mostre della Primavera del Prosecco Superiore: ancora aperte la 39a Mostra del Valdobbiadene Docg Rive di Colbertaldo e Vidor, la 50a Mostra del Valdobbiadene Docg a Guia, la 40a Mostra del Prosecco Docg Conegliano Valdobbiadene a Miane, la 16a Mostra del Cartizze e Valdobbiadene Docg a San Giovanni, la 44a Mostra del Torchiato e dei vini della Colli di Conegliano Docg a Fregona e la 49a Mostra dei Vini a Refrontolo.

PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE… IN CONCORSO Nel centenario del primo conflitto mondiale,la Primavera del Prosecco Superiore renderà omaggio alla ricorrenza, dedicando il CONCORSO FOTOGRAFICO proprio alla Grande Guerra, che qui ha avuto il suo scenario più importante. Attraverso le fotografie, lo spettatore dovrà far emergere il rapporto tra il territorio e questo capitolo della storia italiana. Modalità di iscrizione e regolamento del concorso sono a disposizione al sito ufficiale dell’evento.

Alla stampa è invece riservato il GRAN PREMIO GIORNALISTICO “Racconta la Primavera del Prosecco”. Ai giornalisti italiani e stranieri che meglio riusciranno a catturare e trasmettere le atmosfere create dalla Primavera del Prosecco Superiore verrà riservato un riconoscimento speciale che sarà consegnato nel corso della tradizionale Serata di Gala che conclude la rassegna. Regolamento sul sito ufficiale dell’evento.

5° CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D'ORO” Compito del Comitato Primavera del Prosecco Superiore è naturalmente evidenziare la migliore produzione enologica del territorio, presentando al pubblico le tipologie dei vini più caratteristici, nonché premiare le aziende vitivinicole. Per questo motivo, il Comitato Provinciale UNPLI Treviso, d’intesa con l'Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Assoenologi), quale Organismo Ufficialmente Autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha ottenuto l’approvazione Ministeriale per istituire il CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D’ORO”, primo ed unico Concorso Nazionale dedicato esclusivamente al Conegliano Valdobbiadene ed alle sue eccellenze vitivinicole.