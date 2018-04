Primavera del prosecco superiore: ecco tutti gli aventi del week end

VALDOBBIADENE Un fine settimana ricco di appuntamenti, con quattro nuove mostre della Primavera del Prosecco Superiore che verranno inaugurate nel prossimo weekend. Dal 20 aprile al 1° maggio, infatti, Miane ospiterà la 40a Mostra del Prosecco Docg Conegliano Valdobbiadene con le splendide Prealpi Bellunesi a farvi da cornice.

Tra gli eventi in programma è prevista per il 25 aprile la 28a edizione di “Miane in fiore” la fiera che da diversi anni allieta i mianesi con le sue mostre di arte decorativa ed artigianato, oltre al consueto mercato di fiori, piante e attrezzi da giardino. Il 29 aprile invece sarà possibile fare la “Passeggiata lungo la via delle fontane e delle sorgenti di Miane", consumando una gustosa merenda per rifocillarsi a metà del percorso. Lo stesso giorno le Associazioni di Miane proporranno un eccezionale incontro gastronomico dal nome “La cucina di Miane” per far scoprire ai visitatori le bontà della cucina locale tra cui il “pit in umido”. A conclusione della tappa mianese, il 1° maggio i partecipanti potranno esplorare le bellezze del territorio con la “Camminata a Malga e Bivacco Mont” attraversando il sentiero 989 per immergersi ancor di più nel paesaggio naturalistico dell’Alta Marca.

Dal 21 aprile al 1° maggio si svolgerà la 16a Mostra del Cartizze e Valdobbiadene Docg a San Giovanni, frazione di Valdobbiadene nota per il suo insolito e basso campanile sullo sfondo del Monte delle Pianezze. Proprio a San Giovanni il 22 aprile e il 1° maggio gli interessati potranno seguire “Vivere le rive”, una camminata tra le colline di Valdobbiadene con tanto di assaggio dei prodotti tipici. A completare questa manifestazione il 26 aprile è prevista una degustazione di formaggi, tappa obbligata per gli amanti dei prodotti caseari o per chi volesse semplicemente scoprire i sapori del luogo.

A Fregona dal 21 aprile al 1° maggio andrà in scena la 44a Mostra del Torchiato e dei vini della Colli di Conegliano Docg in una location colma di storia come la seicentesca villa Trojer Salvador. Tra gli eventi in programma spicca il 25 aprile la “15a Marcia del Torchiato”, una manifestazione ludico motoria su tre percorsi tra le colline che danno i natali al vino fregonese.

A seguire, il 27 aprile sarà il turno di “Torchiato Piera Dolza”, una presentazione da parte dei sommelier Fisar Treviso di alcune annate del Torchiato DOCG presso il centro di appassimento. Spazio anche alla letteratura il 28 aprile con la presentazione del libro “Giorni dell'erba” di Carlo Dottor direttamente nei luoghi descritti dall'autore. Durante la manifestazione saranno presenti degustazioni delle squisitezze della cucina locale tra cui formaggi, salumi e anche la “torchiotta”, un dolce che unisce il gusto della fregolotta a quello del Torchiato. Per chiudere in bellezza, il 29 aprile avrà luogo a Fregona anche il “Motogiro del Torchiato”, un motoraduno imperdibile per tutti i biker della zona e che attraverserà le colline dell'Alta Marca.

Dal 21 aprile al 6 maggio, inoltre, aprirà i battenti anche la 49a Mostra dei Vini a Refrontolo, più precisamente a Villa Spada, dove verranno esposti diversi vini del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e della DOCG Colli di Conegliano con particolare attenzione al Marzemino Passito, un rosso prodotto proprio a Refrontolo. Tra piatti a base di spiedo e alette piccanti, tipiche della tradizione locale, e serate con musica dal vivo, non mancherà nemmeno l'occasione per fare movimento tra le colline con la “Passeggiata passo e dono” in programma il 22 aprile e organizzata dall'AVIS. Nell'ultimo giorno della manifestazione – 6 maggio – Refrontolo ospiterà anche il 2° Palio Nazionale delle Botti “Città del Vino”, una curiosa e divertente competizione a squadre che consiste nel far rotolare una botte da 500 litri lungo un percorso massimo di 1500 metri attraverso le vie della Città del Vino.

Prosegue intanto a Colbertaldo di Vidor la 39a Mostra del Valdobbiadene Docg Rive di Colbertaldo e Vidor dove è ancora possibile fare delle passeggiate guidate tra le colline e le cantine del Valdobbiadene DOCG, così come rimane aperta la 50a Mostra del Valdobbiadene Docg a Guia dove non mancano le occasioni per gustare lo spiedo della Pedemontana, seguire una lezione con raccolta di erbe spontanee e tornare indietro nel tempo con un raduno di auto storiche.

IN VIAGGIO NELLA BELLEZZA CON L’OSPITALITÀ TREVIGIANA Grazie alla collaborazione con strutture ricettive, ristoranti e agriturismi, anche quest’anno il progetto accoglienza della Primavera del Prosecco Superiore propone una serie di offerte turistiche ad hoc, oltre alle speciali proposte esperienziali offerte dalla Rete di Imprese Prosecco Hills, con tour guidati in e-bike, i vespa tour e le degustazioni di prodotti tipici e in cantine del territorio.

PASSEGGIATE NELLA STORIA Ad un secolo dalla Prima Guerra Mondiale, Primavera del Prosecco Superiore propone una serie di passeggiate guidate sul tema della Grande Guerra, in compagnia delle guide autorizzate delle associazioni NaturalMente Guide e Prealpi Cansiglio Hiking. Un modo diverso e coinvolgente per ripercorrere la storia di questi luoghi.

LE COLLINE DEL PROSECCO VIAGGIANO IN CITAN Prosegue sotto la stella della Mercedes il calendario della Primavera del Prosecco Superiore! Giovedì 12 aprile 2018, la concessionaria Mercedes-Benz Carraro S.p.A. ha infatti consegnato le chiavi di un nuovissimo minivan Mercedes-Benz Citan 109 DF a Giovanni Follador, coordinatore del Comitato Primavera del Prosecco. Il mezzo, completamente decorato con le immagini che hanno reso famose le colline dell’Alta Marca Trevigiana, farà tappa in tutta la pedemontana tra le varie manifestazioni organizzate attraverso i 17 appuntamenti enoturistici che accolgono turisti e visitatori fino a giugno con degustazioni, concerti, attività all'aperto e visite tra pievi e borghi antichi.