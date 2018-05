Primavera del prosecco, in arrivo le tappe di Ogliano e San Pietro di Feletto

VALDOBBIADENE Si avvia verso le tappe conclusive la Primavera del prosecco Superiore, rassegna enologica dedicata alle eccellenze enologiche del territorio. Nel prossimo fine settimana la manifestazione arriverà infatti Ogliano e San Pietro di Feletto, nel cuore dell’area storica del Prosecco DOCG. Dal 25 maggio al 3 giugno andrà in scena la “4a Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano”, una mostra nata con lo scopo di far conoscere i vini della zona oglianese senza però trascurare le sue bellezze paesaggistiche. Si comincerà venerdì 25 maggio con l'apertura degli stand gastronomici dove poter gustare la squisita “sopressa scotada con l'aseo”, proseguendo con “Vino in trincee, rifornimenti al fronte”, approfondimento sul rapporto tra vino e Grande Guerra con aneddoti e reperti storici sul tema.

Per chi volesse rimanere a stretto contatto con la natura, sabato 26 maggio si potrà partecipare ad “Ogliano, naturalmente”, escursione gratuita su prenotazione organizzata dalla Pro Loco di Ogliano in collaborazione con le guide naturalistiche di 'Naturalmente Guide'. A seguire la cena della tradizione con il Gruppo Folkloristico Ogliano. La mostra spazierà dalle degustazioni fino a convegni su temi di attualità come il diserbo sostenibile e il patrimonio storico delle Colline del Prosecco, programmati rispettivamente per mercoledì 30 maggio e venerdì 1 giugno. Giovedì 31 maggio riflettori puntati invece sulla cinematografia con la proiezione gratuita del film e di foto dal backstage di “Finché c'è Prosecco c'è speranza”, recente pellicola del regista Antonio Padovan. Concluderanno la mostra, il 3 giugno, la passeggiata sportiva di nordic walking sulle Rive di Ogliano e il brindisi 'svodabicieri' per i saluti. Dal 26 maggio al 10 giugno San Pietro di Feletto ospiterà invece la “47a Mostra dei Vini di Collina” che dedicherà uno spazio alla memoria della Grande Guerra con il progetto “Guerra Guerra – la Coscienza della Conoscenza”, in programma per sabato 26 maggio.

La mattina di domenica 27 maggio sarà invece dedicata alla 6a edizione di “Scoprendo il territorio del Feletto”, una passeggiata attraverso le colline circostanti e il cui ricavato sarà devoluto per iniziative sociali. I visitatori, oltre a gustare specialità come lo Spiedo d'Altamarca, formaggi tipici e pesce, sabato 2 giugno potranno assistere al singolare “San Pietro's Got Talent”, una replica in piccolo del celebre format internazionale volto a individuare i talenti del mondo dello spettacolo. Domenica 3 giugno verrà assegnato l'ambito “Premio Feletto”, un evento che dal 2008 premia le personalità che più si sono contraddistinte nella comunità felettana. Immancabile anche l'appuntamento con le degustazioni, in particolare mercoledì 6 giugno si celebrerà la serata del centenario “Quattro paesi, quattro piatti, quattro vini”, evento commemorativo della Grande Guerra. Come anello di congiunzione tra la passione per le due ruote e l'amore per il Prosecco, domenica 10 giugno è previsto il “Giro in Vespa sulle colline del Prosecco Superiore DOCG” per scoprire i vigneti dove nasce il bianco più famoso d'Italia. Senza dimenticare la 49a Mostra del Vino Superiore dei Colli a Corbanese che, fino al 3 giugno, proseguirà con il suo calendario di eventi all'insegna del Prosecco Superiore.

“SCATTA… LA PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE NEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA" Nel centenario del primo conflitto mondiale,la Primavera del Prosecco Superiore renderà omaggio alla ricorrenza, dedicando il Concorso Fotografico proprio alla Grande Guerra, che qui ha avuto il suo scenario più importante. Attraverso le fotografie, lo spettatore dovrà far emergere il rapporto tra il territorio e questo capitolo della storia italiana. Modalità di iscrizione e regolamento del concorso sono a disposizione al sito ufficiale dell’evento.

5° CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D'ORO” Compito del Comitato Primavera del Prosecco Superiore è naturalmente evidenziare la migliore produzione enologica del territorio, presentando al pubblico le tipologie dei vini più caratteristici, nonché premiare le aziende vitivinicole. Per questo motivo, il Comitato Provinciale UNPLI Treviso, d’intesa con l'Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Assoenologi), quale Organismo Ufficialmente Autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha ottenuto l’approvazione Ministeriale per istituire il CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D’ORO”, primo ed unico Concorso Nazionale dedicato esclusivamente al Conegliano Valdobbiadene ed alle sue eccellenze vitivinicole.

PASSEGGIATE NELLA STORIA Ad un secolo dalla Prima Guerra Mondiale, Primavera del Prosecco Superiore propone una serie di passeggiate guidate sul tema della Grande Guerra, in compagnia delle guide autorizzate delle associazioni NaturalMente Guide e Prealpi Cansiglio Hiking. Un modo diverso e coinvolgente per ripercorrere la storia di questi luoghi.